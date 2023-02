Infractions, sanctions possibles... Tout savoir sur le rapport salé de la Premier League sur Manchester City

Manchester City a été accusé de nombreuses infractions aux règles financières de la Premier League, à l'issue d'une enquête de quatre ans.

Quelques semaines après que la Juventus ait été sanctionné de quinze point de retrait par la Fédération Italienne de Football, c'est au tour de Manchester City de se faire du soucis concernant ses agissements sur le marché des transferts. En effet, la Premier League vient de publier un rapport salé à l'encontre des Cityzens, laissant entrevoir des sanctions à l'encontre du champion d'Angleterre en titre. Goal fait le point sur ce qui est reproché à Manchester City et les possibles sanctions à venir.

Que-est ce qui est reproché à Manchester City ?

Les Skyblues ont remporté quatre titres nationaux au cours des cinq dernières années. Les dépenses importantes effectuées à l'Etihad Stadium ont permis à l'équipe de Pep Guardiola de rester compétitive sur plusieurs fronts. Le cheikh Mansour est l'homme qui continue de financer les activités de Manchester City, le propriétaire milliardaire ayant injecté des fonds considérables dans le club, sur le terrain et en dehors, au cours de ses 14 années de mandat.

La Premier League a gardé un œil sur les comptes de Manchester City et a décidé de prendre des mesures après avoir découvert un nombre sans précédent d'infractions. Ce qui est notamment reproché aux Cityzens, ce sont leurs investissements massifs sur le marché des transferts, et certainement à l'image de la Juventus, une sorte de dopage financier en maquillant les comptes avec certains transferts. Plus de cent règles du Fair-Play Financier auraient été enfreintes par les Cityzens durant les neuf dernières saisons.

La déclaration de la Premier League

La Premier League a déclaré dans une déclaration sur le site officiel de l'organisation : "Conformément à la règle W.82.1 de la Premier League, la Premier League confirme qu'elle a renvoyé aujourd'hui un certain nombre d'infractions présumées aux règles de la Premier League par le Manchester City Football Club (Club) à une commission en vertu de la règle W.3.4 de la Premier League."

C'est quoi la suite ?

La Premier League a ajouté sur la façon dont les procédures vont se dérouler à partir de là : "Les commissions sont indépendantes de la Premier League et des clubs membres. Les membres de la commission seront nommés par le président indépendant du comité judiciaire de la Premier League, conformément aux règles W.19, W.20 et W.26 de la Premier League. Les procédures devant la Commission seront, conformément à la règle W.82 de la Premier League, confidentielles et entendues à huis clos. Conformément à la règle W.82.2 de la Premier League, la sentence finale de la Commission sera publiée sur le site Internet de la Premier League. Cette confirmation est faite conformément à la règle W.82.1 de la Premier League. La Premier League ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire jusqu'à nouvel ordre."

Quelles sanctions possibles pour Manchester City ?

Manchester City attend maintenant de savoir quelles mesures seront prises à son encontre, le cas échéant, alors que l'équipe de Guardiola est de retour dans la course aux titres de Premier League, FA Cup et Champions League pour la campagne 2022-23. Les experts en finance du football ont souligné qu'aucune sanction ne peut être exclue à ce stade précoce.

Autant dire que les sanctions peuvent être diverses et variées. A l'image de la Juventus, Manchester City pourrait être pénalisé dès cette saison par un retrait de points ou encore tout simplement interdit de recrutement comme cela a déjà été fait par le passé pour d'autres clubs européens. A ce stade, rien n'exclu non plus que Manchester City ne soit pas lourdement sanctionné et puisse s'en sortir avec une simple amende de plusieurs millions d'euros. Affaire à suivre...