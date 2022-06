INFO GOAL - Reinier se rapproche de Benfica

Le Brésilien a accepté de rejoindre Benfica, qui est très intéressé par son prêt. Mais, les négociations avec Madrid n'ont pas encore été finalisées.

L'avenir de Reinier est sur le point de s'éclaircir, même s'il reste des points à régler. Le Brésilien et son entourage ont évalué différentes offres sur le marché des transferts pour repartir en prêt et pour le moment l'équipe en pole position est Benfica. C'est l'option qui a le plus convaincu le joueur et son entourage pour le moment, mais il manque encore un point très important pour que l'incorporation se fasse : clore la négociation entre les clubs.

Benfica en pole, mais pas seul...

En fait, des sources proches de l'opération assurent à GOAL que l'accord n'est toujours pas proche. Les dirigeants du club lisboète sont prêts à faire un effort pour obtenir son prêt, mais pas à payer la totalité de la somme demandée par le Real Madrid, soit environ trois millions d'euros. C'est là que le club va essayer de se battre pour ses intérêts.

La priorité est de trouver une destination où Reinier pourra recommencer à avoir un temps de jeu régulier après deux ans et demi perdus à cause de la pandémie. Il est arrivé de Flamengo en janvier 2020 et quelques mois plus tard, la pandémie a commencé. Il ne joue plus jusqu'à la saison suivante, où il signe au Borussia Dortmund pour un prêt de deux ans, au cours duquel il ne joue pratiquement pas. Pour cette raison, la direction sportive ne veut pas commettre l'erreur d'un départ qui ne serait pas bénéfique d'un point de vue footballistique.

La répartition du paiement du salaire est la clé

Le doute réside maintenant dans l'aspect économique de l'opération, car le Real Madrid a différentes offres sur la table. Bien que Benfica soit celui que le joueur aime le plus en ce moment, le club blanc n'est pas prêt à payer une grande partie de son salaire pour qu'il ne soit pas important à Lisbonne. Ce qui est exclu, c'est qu'une option d'achat soit incluse dans le contrat, car il y a encore un grand espoir placé en le Brésilien.

Le prochain prêt, quel qu'il soit, devrait être utilisé pour l'aider à se développer et à rattraper le temps perdu à Dortmund. Le joueur, qui est en vacances au Brésil, est en contact permanent avec son agent qui lui explique pas à pas l'opération. Comme nous l'avons déjà dit, il manque encore des points pour conclure l'affaire, mais l'idée est que dans les prochains jours, voire cette semaine, sa nouvelle équipe puisse être annoncée.