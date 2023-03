INFO GOAL - PSG : vers une nouvelle tournée d'été au Japon ?

Le club de la capitale travaille actuellement à la préparation de son Summer Tour 2023 et pourrait retrouver le pays qu'il a visité l'an passé.

Comme chaque été le PSG va partir en tournée pour mixer préparation en vue de la saison 2023-2024 et opération marketing. En vue d'un départ autour de la mi-juillet, le club de la capitale travaille actuellement à la préparation et à la finalisation de son voyage estivale.





Un ou plusieurs pays d'Asie en plan B

Entre le 17 et le 28 juillet 2022, Paris avait visité le Japon avec trois matchs amicaux au programme et des activations avec des partenaires locaux. Pour cette année, l'actuel champion de France pourrait réitérer l'expérience au pays du soleil levant qui présente des conditions d'entraînement intéressante mais aussi des magasins sur le territoire et une fan base importante.

La partie administrative mène actuellement des discussions pour renouveler l'expérience mais rien n'est encore signé et la réponse finale devrait intervenir dans le courant du mois d'avril. Si les négociations venaient à échouer, Paris pourrait aller visiter un ou plusieurs pays d'Asie au cours du mois de juillet.





La confirmation d'un éventuel voyage au Japon, qui comprend aussi des rencontres avec des supporters locaux, n'est pas conditionnée aux potentiels départs de joueurs stars de l'effectif parisien comme Messi ou Neymar.