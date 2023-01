INFO GOAL - PSG : Jean-Claude Blanc remplacé temporairement par Victoriano Melero et Marc Armstrong

Dans l'attente de l'arrivé de son futur DG, Paris a opté temporairement pour une solution interne. Au moins jusqu'à la fin de la saison.

Rassurer et se projeter. Ce jeudi matin, les employés de la partie administrative du PSG avaient rendez-vous au Parc des Princes pour un grand meeting en présence du président Nasser Al-Khelaïfi et du futur ex-DG Jean-Claude Blanc (il deviendra en février le nouveau directeur général d'Ineos).





Alors que l’annonce de son départ fin décembre (il est très apprécié en interne et maîtrise l’ensemble des dossiers) a ébranlé une grande partie du club, ce grand raout interne ressemblait autant à un grand au revoir qu'à une tentative de réconforter les employés.





Outre les quelques photos de groupe dans le Carré du Parc et le selfie présidentiel, ces derniers ont pu découvrir les annonces importantes en matière de réorganisation faîtes par NAK et qui vont rapidement être communiquées.

Ils se partageront les prérogatives de JCB jusqu'à la fin de la saison





Si de nouvelles têtes sont déjà arrivées pour renforcer certains services, comme Antoine Hérault qui a quitté Paris 2024 pour rejoindre la partie sponsorship du club de la capitale, d'autres devraient arriver dans les prochaines semaines, voire prochains mois pour renforcer différents services qui en avaient bien besoin.





Une information que Nasser Al-Khelaïfi a d'ailleurs confirmé ce jeudi matin devant les employés, avant de parler de la refonte de l'organigramme et du remplacement de Jean-Claude Blanc.







Le PSG qui souhaite recruter son futur DG à l'extérieur va temporairement remplacer JCB par un duo interne. Victoriano Melero et Marc Armstrong vont en effet prendre la suite jusqu'à la fin de la saison en se partageant certaines prérogatives.





Le premier, qui occupe actuellement le poste de secrétaire général, devrait superviser la partie financière et opérationnelle. Quand le second, en charge du sponsoring, devra superviser l'ensemble des domaines qui génère des recettes.





Outre cette annonce majeure, le président en a profité pour rappeler l'arrivée de Michelle Gilbert, ex-Meta, et Pascal Ferré, ancien rédacteur en chef de France Football. Ils prendront tous les deux la direction de la communication. L'une dirigera la partie institutionnelle et l'autre la partie sportive. Tous les deux seront du voyage au Qatar et en Arabie saoudite la semaine prochaine.