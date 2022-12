Le Real Madrid n'a aucun doute à ce sujet et se rapproche déjà du milieu de terrain anglais.

Les spéculations ont été nombreuses le mois dernier sur les recrues potentielles du Real Madrid, mais le club n'a pas changé de cap d'un iota. Depuis avant l'été, les dirigeants du club ont toujours considéré Jude Bellingham comme la cible principale pour renforcer l'équipe pour la saison 2022-2023 et cela reste le cas, selon GOAL.

Bellingham, la dernière pièce du puzzle

Le club de Chamartín considère son arrivée comme essentielle, car il serait le complément parfait de Tchouaméni, Camavinga et Fede Valverde, qui, avec Bellingham, devraient former le milieu de terrain le plus prometteur de la prochaine décennie, complétant ainsi la rénovation totale d'un milieu de terrain légendaire composé de Casemiro, Kroos et Modric.

La Coupe du monde a fait que, comme toujours, tous les joueurs qui se distinguent font l'objet de discussions pour rejoindre le Real Madrid. Le nom d'Enzo Fernández a notamment été mis en avant. Le joueur argentin de Benfica a épaté le monde par son explosion médiatique lors de ce tournoi, jouant un rôle clé dans le succès de l'Argentine qui a remporté sa troisième étoile sous le maillot albiceleste.

Enzo Fernandez pas dans les petits papiers du Real

Cependant, comme GOAL peut le confirmer, le Real Madrid n'a jamais considéré Enzo Fernandez comme une signature prioritaire par rapport à Jude Bellingham. Ces deux noms ont été liés au Real Madrid et à Liverpool, qui sont des prétendants évidents pour ses services. Cependant, le Real et Liverpool ont toujours préféré le milieu de terrain de Dortmund.

La grande Coupe du Monde de Bellingham et la situation compliquée de Liverpool, dont le démarrage en championnat n'a pas été celui escompté, ont obligé la machinerie à se mettre en marche dans les bureaux d'Anfield, en utilisant Jordan Henderson comme joueur clé pour tenter de convaincre l'Anglais qu'il était prédestiné à diriger le milieu de terrain des Reds, réussissant précisément à son interlocuteur.

Cependant, malgré les tentatives économiques et sportives de Liverpool, Bellingham a une fois de plus fait savoir à son entourage que son désir est de jouer pour le Real Madrid et, si tout se passe comme prévu, il est normal qu'il voie son souhait se réaliser cet été. Pour cela, les négociations entre le club et le joueur, mais aussi entre le Real Madrid et Dortmund, doivent être terminées.

Le club allemand s'est déjà résigné à perdre le joueur l'été prochain, bien qu'il exige une énorme somme d'argent pour le transfert. En fait, le Real Madrid sait déjà que la transaction pour Bellingham pourrait s'élever à plus de 120 millions d'euros, bien qu'il soit confiant que le transfert puisse être réalisé dans les limites de transfert du club.