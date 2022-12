INFO GOAL - Mercato : le Real Madrid accepte la demande de Palmeiras et va payer une somme folle pour Endrick

Les Espagnols seront chargés de payer les taxes sur l'opération. Palmeiras obtiendra ainsi la somme qu'il souhaitait depuis le début.

Le Real Madrid est prêt à tout pour récupérer le phénomène Endrick. Les Merengue ont déjà laissé passer un prodige brésilien il y a une dizaine d'années en la personne de Neymar et depuis ils se refusent de revivre cet expérience. Après avoir signé Vinicius Junior et Rodrygo, c'est selon toute vraisemblance Endrick qui va venir enrichir le contingent brésilien dans la capitale espagnole.

Palmeiras gagne son bras de fer

Le Real Madrid a accepté la demande de Palmeiras et est prêt à payer les 72 millions d'euros réclamés pour la signature d'Endrick en juillet 2024, lorsque l'attaquant de Palmeiras sera majeur et pourra rejoindre le continent européen. L'information a été initialement rapportée par le journaliste Fabrizio Romano et confirmée par GOAL.

La proposition consiste à payer la valeur en plusieurs versements jusqu'à la date du transfert - les Espagnols auront 18 mois pour régler l'accord avec les Paulistas. Palmeiras recevra 60 millions d'euros après impôts pour laisser filer son jeune prodige - les 12 autres millions d'euros sont liés à des taxes sur la transaction.

Le cas Endrick pas encore totalement entériné

En cas d'accord, les paulistas recevront un montant plus élevé que la clause libératoire - 60 millions d'euros - car c'est le Real Madrid qui sera chargé de payer les impôts de la transaction. Endrick n'a pas encore été informé d'un éventuel accord entre Palmeiras et le Real Madrid. Une partie de l'entourage du joueur s'est rendue au Qatar pour suivre la Coupe du monde 2022 et devrait revenir la semaine suivant la décision, le 18 décembre.

La négociation concernant le transfert d'Endrick au Santiago Bernabéu ne devrait avoir une conclusion qu'avec la présence de tout le staff de l'athlète au Brésil. Deux autres clubs sont intéressés par la signature d'Endrick : Barcelone et le Paris Saint-Germain. Les Catalans et les Français, cependant, n'ont pas fait de proposition formelle.

Endrick a signé son premier contrat professionnel avec Palmeiras le 21 juillet 2022, alors qu'il avait 16 ans. Le premier lien professionnel a une durée de trois ans - période autorisée par la Fifa. Depuis son arrivée dans l'équipe professionnelle, le garçon a disputé sept matches sous les ordres d'Abel Ferreira. Il totalise 307 minutes sur le terrain, avec trois buts marqués.