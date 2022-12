INFO GOAL - Mercato : Le nouveau Messi de Palmeiras suivi par le PSG, Barcelone et Arsenal

À 15 ans, Estevão Willian n'a même pas signé de contrat professionnel avec Palmeiras, mais il est déjà dans le viseur des géants européens.

Palmeiras est une mine d'or. Après le jeune attaquant Endrick, un autre jeune joueur de Palmeiras est déjà dans le viseur des plus grands clubs européens. Il est certes moins connu, pour le moment, et fait moins parler que l'attaquant mais c'est parce qu'il est encore plus jeune qu'Endrick. Connu sous le nom de Messinho, Estevão Willian, âgé de seulement 15 ans, n'a pas encore signé de contrat professionnel avec Palmeiras.

Une arrivée en Europe en 2025

Le garçon, cependant, joue déjà dans la catégorie des moins de 17 ans et attire l'attention des géants du football européen. Après la proposition du Paris Saint-Germain, qui a été refusée par le club brésilien, deux autres cadors du football européen se sont renseignés sur la situation du jeune homme, comme l'a appris GOAL.

Arsenal et Barcelone ont contacté l'entourage du joueur pour être au courant de la situation du Brésilien. Il ne pourra toutefois jouer à l'étranger qu'à partir du 24 avril 2025, date à laquelle il aura 18 ans. Les Anglais et les Catalans ont l'intention de suivre l'athlète dans les deux prochaines années avec l'intention de présenter une proposition.

Une préférence d'achat négociée

Il est possible qu'ils fassent comme le Real Madrid avec Endrick - les Merengues ont déjà formalisé une offre pour l'avoir à partir de juillet 2024, lorsque le garçon sera majeur. Le PSG a fait une offre pour l'arracher à au centre de formation de Palmeiras. L'idée était de payer une préférence d'achat et, plus tard, de l'exercer pour s'assurer de ne pas se faire chiper la nouvelle pépite de Palmeiras.

La situation, cependant, a été écartée par les paulistes. Les Français sont également intéressés par l'acquisition d'Endrick. Estevão Willian est arrivé à Palmeiras en mai 2021, après être entré en litige avec Cruzeiro, le premier club pour lequel il a joué lorsqu'il a débuté dans le football.

Plus que jamais les clubs européens prospectent au Brésil et essayent de signer les jeunes brésiliens le plus tôt possible afin de limiter les dépenses pour ces joueurs et surtout pour ne pas voir la concurrence le signer avant eux. Une chose est sûre, Messinho risque de faire parler de lui dans les prochains mois et son acquisition sera aussi disputée que celle d'Endrick.