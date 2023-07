L'AJA est entrée en discussions avec l'Olympiakos afin d'obtenir le prêt du milieu formé au PSG.

Un an et demi après son départ, Bandiougou Fadiga pourrait revenir en France à proximité de la région parisienne où il a grandi. Parti à l'Olympiakos en janvier 2022 puis prêté à Ionikos l'été dernier, où il a pu effectuer une saison complète (29 matchs pour un but et une passe décisive), le jeune titi a des pistes pour pour un retour en France.

La plus concrète mène à Auxerre. Ces derniers jours, le club bourguignon est entré en contact avec l'Olympiakos (où il n'a joué que 7 rencontres) pour discuter de la situation. Le club grec semble ouvert à un départ et le profil de l'ancien Parisien, qui a avait ses débuts en pro sous la direction de Thomas Tuchel, plaît à l'AJA qui espère obtenir le joueur sous forme de prêt.

Même si aucune avancée dans les discussions n'est à signaler ces dernières heures, la formation reléguée en Ligue 2 pourrait demander à assortir le prêt d'une option d'achat non obligatoire.