INFO GOAL : Lionel Messi sait déjà que le PSG lui présentera une prolongation de contrat après la Coupe du monde

A ce jour, il n'y a pas d'option pour jouer en MLS et l'option de retourner au Barça est une chimère.

Leo Messi sait déjà que le PSG va lui faire une offre de prolongation de contrat pour le garder au sein du club parisien. C'est ce que lui a dit le club français. Dès que la Coupe du monde au Qatar sera terminée, le club parisien proposera un nouveau contrat à Messi. En principe, selon GOAL, l'offre portera sur deux saisons supplémentaires, jusqu'au 30 juin 2025, bien qu'ils puissent également mettre sur la table une offre d'une saison, avec une option de prolongation pour une autre saison.

Les dirigeants du club parisiens sont ravis des performances de Messi sur le terrain et estiment qu'il doit rester au club à tout prix. D'abord, parce qu'ils sont plus que satisfaits des performances sportives de Messi cette saison. Ensuite, parce qu'avoir Messi est une mine d'or, depuis l'arrivée de l'Argentin, le PSG a multiplié le nombre de ses sponsors. Et troisièmement, parce que tout en haut de l'organigramme du PSG, on est impressionné par l'attitude et le niveau de motivation de Leo.

Le PSG se réjouit de l'attitude et de l'engagement de Messi

Conformément aux souhaits du "crack", qui ne voulait rien savoir d'une prolongation ou des offres d'autres clubs avant le Mondial, le PSG a déjà fait savoir à Messi qu'à l'issue de la Coupe du monde, il formalisera une offre pour la signature d'un nouveau contrat. Le club parisien estime qu'il est un élément clé de son projet sportif, il fait confiance à Messi comme porte-drapeau de la Ligue des champions et il fera tout pour le garder.

Selon GOAL, l'offre que le PSG présentera sera transférée à Messi juste après la fin de la Coupe du monde. L'intention est de lui offrir deux ans et des conditions économiques très proches de celles de son premier contrat avec les Parisiens. Les parties sont en très bons termes et pour le moment, bien que le football soit un jeu très fluide et que rien ne soit définitif, il est normal que Messi continue à Paris pour une autre saison.

L'option d'Inter Miami au point mort

Le MLS, dans une "impasse". Malgré les multiples rumeurs qui ont placé Leo Messi la saison prochaine dans la MLS nord-américaine, cette option est lointaine. Selon GOAL, l'Inter Miami, propriété de David Beckham, est toujours intéressé par le recrutement de Messi pour leur franchise, et utilise même son nom pour essayer de signer d'autres joueurs et d'obtenir différents sponsors pour la saison prochaine. Cependant, à l'heure actuelle, le club nord-américain n'a aucune chance de pouvoir signer Messi pour la saison prochaine.

Le retour au Barça cet été, une chimère

Le Barça, une option lointaine. Messi pourrait-il jouer pour le Barça s'il finit par être agent libre et ne renouvelle pas son contrat avec le PSG ? Cette possibilité a fait l'objet de nombreuses spéculations, mais la vérité est que, comme GOAL a pu le constater, cette option a toujours été lointaine. Pour l'instant, il n'y a pas de réelles options pour que Messi revienne au Camp Nou la saison prochaine. Qui plus est, à l'heure actuelle, cette possibilité peut être considérée comme une véritable chimère.

Quand la Coupe du monde sera terminée, Messi étudiera ses offres

La décision, après la Coupe du monde Qatar 2022. Comme prévu, Lionel Messi ne considérera aucune offre avant la fin de la Coupe du monde. Cela a toujours été son souhait. Ne pas se précipiter, se concentrer pour finir la Coupe du monde le mieux possible et une fois le grand événement au Qatar terminé, s'asseoir pour écouter et étudier les offres qui arrivent, pour prendre une décision pour la saison 2023-24. Pour l'instant, la chose la plus normale serait de continuer à Paris. Pour au moins une autre année. Le dernier mot reviendra à Leo.