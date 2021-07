Info Goal : Le "salary cap", un casse tête pour le Barça dans le dossier Messi

Le Barça dispose d'une masse salariale limitée par la Liga pour éviter l'endettement de ses clubs et va devoir faire de la place pour re-signer Messi.

"Je voudrais annoncer que Messi reste, mais je ne peux toujours pas, il reste le fair-play financier". Voici les propos de Joan Laporta, président du FC Barcelone, qui se dit "calme", ​​bien qu'il soit conscient de l'inquiétude suscitée chez ses partenaires que le meilleur joueur de l'histoire soit actuellement sans contrat. La question est simple : quelle est la limite des coûts salariaux et pourquoi Messi ne peut-il pas être inscrit par le Barça en Liga pour le moment ? Goal répond à cette question et explique la situation du Barça dans cette affaire.

Quelle est la limite de la masse salariale ?

La limite de la masse salariale est le montant maximum que chaque club peut dépenser pour les joueurs, le staff technique et le préparateur physique de l'équipe première - effectif enregistrable-, ainsi que les filiales ou autres sections -en tant qu'effectif non enregistrable-, selon le règlement . Cette limite comprend des éléments tels que les salaires fixes et variables, la sécurité sociale, les primes, les frais d'acquisition, les commissions des agents et les amortissements annuels de chaque joueur. Chaque club propose son plafond de frais de personnel puis l'organisme de validation de la Liga doit approuver le plafond proposé ou, le cas échéant, le rectifier à hauteur du montant garantissant la stabilité financière du club.

Le FC Barcelone a déjà dépassé sa limite salariale

Quelle est la limite des coûts du Barça ? Eh bien, tout d'abord, il faut se rappeler que le club avait déjà dépassé la limite de la masse salariale il y a des mois. Concrètement, l'hiver dernier, il n'a pas pu achever la signature de Memphis Depay alors qu'il avait accepté de signer, car il avait dépassé la barrière de contrôle des salaires établie par la Liga. En pourcentage, le Barça a vu la limite de salaire abaissée à 47%, fixant sa limite à 347,08 millions. Et selon des sources proches de la Ligue, il ne serait pas étrange que Barcelone voit son « fair-play financier » encore réduit, ce qui, selon plusieurs experts, pourrait être encore inférieur à la limite de coût salarial qu'à l'Atlético de Madrid en 2021-22.

Comment le Barça peut-il augmenter son « fair-play financier »

Le plafond salarial peut-il être augmenté ? En principe, le plafond salarial est fixe. Cependant, dans certaines exceptions, les clubs peuvent demander une augmentation si des ventes de joueurs, des augmentations d'effectifs ou de nouveaux contrats publicitaires sont attendues. C'est là que Barcelone continue de travailler, afin de progresser dans ces aspects et de s'assurer que Leo Messi puisse être inscrit en tant que nouveau footballeur du Barça pour la saison prochaine. Le Barça collectera plus d'argent pour les abonnements (l'année dernière, il n'avait pas cet argent à cause de la pandémie), il veut signer de nouveaux accords de parrainage (ce qui contribuerait à augmenter sa limite de salaire) et se concentrera sur la réduction de la masse salariale en transférant le plus grand nombre de joueurs, pour équilibrer les comptes.

Les recrues du Barça ne peuvent pas être inscrites en Liga

En ce moment et jusqu'à ce que Barcelone n'obtienne pas d'augmentation des abonnements, un nouveau parrainage ou parvienne à vendre plusieurs joueurs pour faire de la place dans sa masse salariale, le club du Barça ne peut pas inscrire Messi, qui n'a pas renouvelé son contrat, qui a expiré le 30 juin. Mais attention, pour le moment, même s'il reste encore tout l'été à venir, Barcelone n'a pas pu enregistrer ses nouvelles recrues : ni Kun Agüero, ni Emerson Royal, ni Eric García, ni Memphis Depay ne pourront être enregistrés tant que le Barça n'ajustera pas sa masse salariale limite, qui est encore dépassée.

Quel argent vont-ils utiliser pour recruter des joueurs ?

Le FC Barcelone se concentrera sur la réduction de la masse salariale et la vente aux joueurs qui ont un contrat en cours et des salaires très élevés qui alourdissent leur masse salariale actuelle. Ousmane Dembélé, Miralem Pjanic, Samuel Umtiti ou Philippe Coutinho seraient des exemples clairs des ventes que le Barça doit entreprendre pour faire suffisamment de place pour enregistrer leurs recrues. Parmi ces ventes, qui devront sûrement être bien plus nombreuses que celles mentionnées, le Barça ne pourra réinvestir que 25% de l'argent qu'il collecte pour recruter et inscrire ses joueurs. Les règles de plafonnement des coûts salariaux sont très claires sur :

Premièrement, ils pourront inscrire des joueurs dont le coût ne dépasse pas 25 % de la masse salariale libérée, une pratique courante qui reste en vigueur pour 2021-2022.

Deuxièmement, ils pourront inscrire des joueurs dont le coût n'excédera pas 25 % du bénéfice net du transfert des dits joueurs. Exemple pratique : si Barcelone vend Riqui Puig pour 4 millions, le Barça pourrait utiliser 25 % de cette vente, soit 1 million d'euros pour inscrire de nouveaux joueurs.

Une autre question. Dans certains cas particuliers, le pourcentage à appliquer s'élèvera à 50% du bénéfice net (bénéfice par vente moins ce qui reste d'amortissement) du transfert des dits joueurs, tant que le coût individuel du joueur est d'au moins 5% du coût de la main-d'œuvre enregistrable. Exemple pratique : Dembelé a un salaire net de 14 millions par saison. Si le Barça vendait Dembelé pour environ 30 millions d'euros, le Barça compterait cet argent comme un bénéfice comptable net, pouvant allouer 50% de cet argent, environ 15 millions, pour inscrire de nouveaux joueurs.

En bref, Barcelone est convaincu qu'il disposera de suffisamment d'espace pour intégrer le salaire de Messi dans le puzzle compliqué de la limite de sa masse salariale. L'héritage empoisonné que Laporta a reçu sous la forme d'imposants salaires hypothèque le club et entraîne un véritable casse-tête pour le conseil d'administration actuel. L'ajustement pour faire de la place à Messi ne sera pas du tout facile, mais le club est confiant de pouvoir trouver la formule pour, au fil des jours, pouvoir enregistrer l'Argentin et les autres recrues qu'il a déjà officiellement annoncées. Impossible? Non. Très compliqué ? Oui.