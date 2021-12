Info Goal : Le Real Madrid compte les jours pour Mbappé

L'avenir de Kylian Mbappé (22 ans) entre dans sa phase décisive, à moins d'un mois de pouvoir s'engager avec le club de son choix. Et cela, depuis qu'il est enfant et jusqu'à l'été dernier, c'est un Real Madrid qui l'attend avec l'excitation des signatures de 2009 ou de la première ère galactique de Florentino Pérez.

Jamais auparavant une signature n'avait coûté aussi cher au président, pas même lors de ces nuits éprouvantes où l'on cloturait des arrivées comme celle de Ronaldo lorsque la fin du marché tombait. Et jamais auparavant une équipe n'avait "refusé" 200 millions d'euros, avec la prédisposition à augmenter le chiffre, pour un joueur dont le contrat expirait moins de 365 jours plus tard.

Il n'était même pas concevable que cela puisse se produire, une anomalie résultant de l'économie de l'État-club. C'est pourquoi, au Santiago Bernabéu, il y a eu des semaines d'impuissance au mois d'août, victimes d'un résultat que certains dirigeants, contrairement à Florentino, avaient prédit. Mais ce n'est pas seulement à Concha Espina qu'ils ont eu des difficultés : à Paris aussi.

Mbappé a vécu des moments très désagréables, soumis à un tel stress que, selon les personnes au courant de la situation, il a été submergé et paralysé. Le jeune homme avait deux objectifs qui allaient de pair : partir au Real Madrid et le faire en laissant une somme généreuse dans les caisses du PSG, un club pour lequel il éprouve beaucoup d'affection et de gratitude. L'attaquant a touché le fond à un moment très précis, lorsque son président, Nasser Al Khelaifi, a assuré dans "L'Équipe" qu'"il va rester à Paris, on ne le vendra jamais et il ne partira pas gratuitement". Le champion du monde avec la France a beaucoup souffert, il s'est senti piégé.

La phrase qui montre le chemin

Quelque temps plus tard, le 6 octobre, lors d'une discussion dans "Le Parisien", sa mère a glissé un message crucial, dans une déclaration qui, en Espagne, ressemblait tellement à une rengaine qu'elle est presque passée inaperçue... mais qui était tout à fait intentionnelle. "Pour Kylian, décider entre rester au PSG ou aller à Madrid, c'est un peu comme choisir entre papa et maman". Dans la même publication, la mère de Kylian a reconnu ouvertement qu'elle avait conseillé à son fils de porter du blanc et que son père avait choisi de rester au Parc des Princes...

La position du Real Madrid est celle de la prudence maximale. Le travail a été fait et il s'agit de savoir comment agir en conséquence, en essayant de ne pas fâcher (encore) le PSG, qui a communiqué son mécontentement en privé en juillet et publiquement en août, ni les instances qui régissent le football. Chaque jour sans renouvellement est célébré et la force et le courage de l'attaquant sont soulignés. Le moment approche.