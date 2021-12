INFO GOAL : Fekir prolonge au Betis Séville

Le Betis Séville ne veut pas perdre ses meilleurs éléments et il vient de le prouver en annonçant ce mardi la prolongation du contrat de Canales. Et celle de Nabil Fekir ne devrait plus tarder.

En effet, selon nos informations, Nabil Fekir a trouvé un accord avec le Betis pour prolonger son contrat jusqu'en 2026. Les discussions initiales portaient sur un contrat jusqu'en 2025 mais Fekir a obtenu une année en plus.

Il restait un an et demi de contrat à Fekir mais le Betis n'a voulu prendre aucun risque et a préféré le prolongé le plus rapidement possible. Le champion du monde 2018 est d'ailleurs observé avec attention depuis plusieurs mois par le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid.

Agé de 28 ans, Fekir est devenu la star du Betis et son entraîneur, Manuel Pellegrini, a construit l'équipe autour de lui.

Avec les prolongations de fekir et de Canales, le Betis, actuellement troisième de la Liga, prépare activement la prochaine saison qui pourrait voir le club andalou disputer la Ligue des champions.

Ces dernières semaines, lors d'un entretien accordé à Movistar+, Fekir avait d'ailleurs fait part de sa volonté de rester et de prolonger au Betis Séville.

Par ailleurs, nous sommes en mesure de vous révéler que le petit frère de Nabil, Yassin Fekir, qui joue aussi Betis (mais dans l'équipe réserve), a lui aussi renouvelé son contrat jusqu'en 2026.

Enfin, le Betis espère maintenant prolonger d'autres joueurs de son effectif : Claudio Bravo, Andrés Guardado et Cristian Tello.

Traduction et adaptation par Xavier Béal