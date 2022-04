INFO GOAL - Discussions entamées entre Di Maria et la Juventus Turin

La Juventus a déjà entamé les grandes manœuvres en vue de la saison prochaine.

Et du côté de Turin les idées, surtout celles de Massimiliano Allegri sont claires. Comme nous vous l’expliquions récemment, l'entraîneur transalpin souhaite apporter plus de qualité technique et d’expérience à son effectif.







Et depuis plusieurs semaines, l’actuel quatrième de la Serie A réfléchissait à l’opportunité de signer Angel Di Maria, en fin de contrat et qui ne renouvellera pas avec le PSG alors qu’il disposait d’une année pour une option supplémentaire.







El Fideo possède en effet toutes les caractéristiques souhaitées par Massimiliano Allegri et ce n’est pas son statut de remplaçant de luxe derrière Mbappé, Neymar, Messi, ni son rendement qui feront reculer les Bianconeri.







Ces derniers jours, l’entourage de l’attaquant argentin et la Juventus Turin ont entamé de premières discussions. Si une première offre d’un an de contrat a été faite, les négociations se poursuivent autour d’une année supplémentaire en option.







Rester dans club de premier plan avant la Coupe du monde







A quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, Di Maria souhaite rester dans un championnat où le niveau de compétition est élevé pour se donner toutes les chances d’être sélectionné pour ce qui devrait être sa dernière compétition avec l’Argentine. Ensuite, il pourra envisager un retour dans son club de Rosario Central.







De son côté la Vieille Dame peut aussi compter sur le décret de croissance (Decreto Crescita) mis en place par l’Italie afin de relancer son économie avant même la crise du Covid et qui permet de disposer de mesures fiscales avantageuses pour se montrer attractive.







Ce système permettrait notamment au club de réaliser des économies considérables sur le salaire du joueur, qui émarge à près de 13 millions d’euros par an au PSG. Pour l’heure, rien n’est encore acté mais la piste est très sérieuse. Elle permettrait à Di Maria de s’offrir un dernier rebond magnifique en Europe.