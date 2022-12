INFO GOAL - Coupe du monde 2022 : Coup dur pour le Brésil, Alex Telles et Gabriel Jesus forfait

Le Brésil va payer cher son match face au Cameroun. Déjà privé de Neymar, la Seleçao a perdu deux joueurs jusqu'à la fin de la compétition.

Encore un coup dur pour le Brésil. Déjà privé de Neymar depuis le premier match et sa sortie face à la Serbie, l'équipe de Tite a perdu deux joueurs sur blessure face au Cameroun. Le verdict est tombé ce samedi concernant les blessures de Gabriel Jesus et Alex Telles. S'il y a de l'espoir pour Neymar qui devrait revenir avant la fin de la compétition, ce n'est pas le cas pour l'attaquant d'Arsenal et le latéral du FC Séville.

Un genou douloureux depuis plusieurs semaines pour Jésus

Les deux joueurs sont d'ores et déjà forfait pour le huitième de finale face à la Corée du Sud, mais pire encore, pour l'ensemble de la compétition. Deux énormes pertes pour le Brésil. L'équipe nationale brésilienne va deux pertes importantes dans la Coupe du monde. Le staff médical du Brésil a analysé les cas des deux joueurs et c'est sans appel.

L'information du forfait de Gabriel Jésus et Alex Telles a été initialement apportée par Globo Esporte et confirmée par GOAL. Gabriel Jesus souffre d'une blessure mineure au genou droit, mais doit être éloigné des terrains pendant au moins trois semaines, ce qui l'empêche de revenir avant la fin de la Coupe du monde au Qatar.

Le Brésil sinistré au poste d'arrière gauche

L'attaquant vit avec une gêne à cet endroit depuis les derniers matchs avec Arsenal et, même hors jeu, a l'intention de rester au Qatar pour suivre le reste du tournoi - une décision qui devra être approuvée par le club anglais. Le cas d'Alex Telles est plus grave. L'arrière gauche, qui a quitté le terrain en pleurant, passera d'autres tests et une opération n'est pas exclue.

Les athlètes sont deux victimes importantes pour l'entraîneur Tite. Contre la Corée du Sud, Alex Sandro devrait faire son retour dans l'équipe première. Le défenseur latéral est remis de sa blessure, sans douleur et serait prêt à retourner sur le terrain. Lorsque Telles s'est retiré du match contre le Cameroun, Tite a dû improviser Marquinhos à ce poste.

Il en va de même pour Danilo, qui s'entraîne avec le ballon depuis deux jours. Le Brésil aborde donc la phase à élimination directe de la Coupe du monde avec deux options en moins. Trois même, si on compte Neymar. Outre Danilo et Alex Sandro, Neymar est toujours incertain contre la Corée du Sud. L'attaquant fera des tests sur le terrain samedi pour voir comment il se sent et s'il pourra, au moins, être sur le banc contre le représentant asiatique, lundi, en huitième de finale de la Coupe du monde.