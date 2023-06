INFO GOAL : Barcelone et Liverpool prennent contact avec Bruno Guimaraes

Les Magpies veulent renouveler le milieu de terrain de 25 ans mais voient des clubs intéressés sur le marché des transferts.

Le FC Barcelone et Liverpool ont entamé des discussions et sont prêts à essayer de signer Bruno Guimarães lors du prochain mercato estival, selon les informations de GOAL. Malgré l'intérêt des deux géants européens, Newcastle a l'intention de conserver le milieu de terrain de 25 ans.

Newcastle confiant

Les Catalans et les Reds sont entrés en contact pour obtenir des informations sur la situation du Brésilien à St. James Park. Le joueur sud-américain est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, ayant grandement contribué à la belle saison du club anglais, et a été acheté pour 40 millions d'euros en janvier 2022 à l'Olympique Lyonnais.

Les Magpies estiment que Bruno Guimarães s'est amélioré depuis son arrivée dans le club anglais. Ce n'est pas pour rien qu'ils veulent renouveler le contrat du joueur avec un salaire qui se situerait dans les cinq premiers de la Premier League. Le conseil d'administration du club considère que le Brésilien a été l'un des artisans de la qualification pour la Ligue des champions de l'UEFA la saison prochaine.

Guimarães pla ît chez les cadors européens

Newcastle a déjà été alerté de l'intérêt de Barcelone et de Liverpool. Les dirigeants de Newcastle savent toutefois que le joueur signera sa prolongation de contrat de contrat. Le milieu de terrain estime être à un bon moment de sa carrière et n'a pas l'intention de se séparer de ce qu'il considère comme un lien intéressant.

Le milieu défensif a fait 40 apparitions pour les Magpies la saison dernière, jouant 3 223 minutes, marquant cinq buts et délivrant cinq passes décisives. Qui plus est, Bruno Guimarães va enfin découvrir la Ligue des champions la saison prochaine et poursuivre sa progression de manière logique sans brusquer les choses.

Ce n'est pas la première fois que de grands clubs du continent européen s'intéressent à Bruno Guimarães. L'Atlético Madrid était déjà intéressé par le milieu de terrain lorsqu'il évoluait au Brésil. Plus récemment, Chelsea et le Real Madrid se sont renseignés sur le joueur, mais n'ont pas fait d'offres.