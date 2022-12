L'incroyable proposition de la Fédération portugaise à José Mourinho pour devenir sélectionneur du Portugal

José Mourinho futur sélectionneur du Portugal. La Fédération portugaise le souhaite et sait comment convaincre Mourinho.

Eliminé en quart de finale par le Maroc, le Portugal a encore échoué dans quête de la Coupe du monde. Un échec qui devrait être fatal à son sélectionneur Fernando Santos.

En poste depuis septembre 2014, le contrat de l'entraîneur portugais expire en juillet 2024. Mais la Fédération portugaise de football (FPF) n'a pas l'intention de le prolonger.

Vers une résiliation du contrat de Fernando Santos

Selon le quotidien sportif lisboète A Bola, la FPF a entamé des négociations avec Fernando Santos afin de trouver un accord pour résilier son contrat.

Malgré la victoire du Portugal à l'Euro 2016 puis en Ligue des nations en 2019, Fernando Santos a souvent été critiqué en raison du style de jeu de la sélection portugaise jugé trop défensif.

Lors de la Coupe du monde 2022, Fernando Santos a pourtant aligné une équipe offensive et cela s'est traduit par une victoire 6 buts à 1 contre la Suisse en huitième de finale.

Mais la FPF estime qu'il est temps de tourner la page et a déjà une idée en tête pour remplacer Fernando Santos. Et le nom avancé par A Bola est celui de José Mourinho. Le Special One, qui entraîne actuellement l'AS Roma aurait ainsi été contacté.

Mourinho entraîneur et… sélectionneur en même temps ?

Et selon le quotidien sportif italien Corriere dello sport, dans son édition de ce mardi 13 décembre 2022, la FPF aurait proposé à Mourinho de devenir sélectionneur du Portugal tout en restant entraîneur de la Roma ! L'équipe italienne s'apprête d'ailleurs à rejoindre le Portugal la semaine prochaine pour effectuer sa préparation avant la reprise de la Serie A.

Selon le Corriere dello sport, Mourinho est très flatté par l'intérêt de la FPF même si l'opération sera difficile à conclure (notamment sur le plan financier).

En juin 2021, Mourinho avait d'ailleurs déclaré dans une interview au Sun qu'il ne se voyait pas devenir sélectionneur avant plusieurs années : « On m'a déjà proposé de prendre les rênes de l'Angleterre quand j'ai quitté Chelsea mais j'ai réalisé que c'était trop tôt pour moi. Puis on m'a offert le Portugal quand j'étais au Real Madrid. C'était une offre folle pour un travail à temps partiel. C'est le genre de travail que je pense apprécier plus tard. »

Si la piste Mourinho venait à échouer, le FPF pourrait promouvoir au poste de sélectionneur Rui Jorge, qui dirige actuellement les moins de 21 ans portugais.