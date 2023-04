Incroyable - Le FC Porto dans le top 5 européen

En s'imposant ce week-end contre Portimonense, le FC Porto s'est offert une place auprès du Bayern, du PSG, de Manchester City et de Chelsea.

Si le FC Porto est indéniablement un club important en Europe, comme en témoigne ses deux Ligues des Champions (1987 et 2004) et ses deux Europa League (2003 et 2011), les Dragons viennent de s'inscrire encore un peu plus parmi les plus grands clubs du continent. Grâce à sa courte victoire 1-0 contre Portimonense ce dimanche, le club a tout simplement rejoint le gotha du Bayern, du PSG, de Manchester City et de Chelsea dans ce qui se fait de mieux en Europe.

FC Porto, une série de serial buteurs

Il n'aura suffi que d'un but ce dimanche pour que le FC Porto l'emporte à domicile contre le modeste club de Portimonense. Une réalisation du défenseur central Fábio Cardoso. Et c'est tout sauf un hasard que cette rose ait été plantée par un élément défensif, remplaçant habituel qui ne doit sa titularisation qu'à l'absence du taulier Pepe. Car ce but victorieux est le 100ème du club portugais cette saison en compétitions officielles et permet aux Dragons de devenir le 5ème club européen avec le plus de saisons consécutives à 100 buts ou plus inscrits en une seule saison.

Deuxième en championnat cette saison à 10 points de Benfica, le FC Porto va plus que probablement abandonner le titre qu'il s'était offert au printemps dernier. Une prestation mitigée en Primeira Liga qui s'explique en partie par un secteur offensif moins performant qu'à son habitude (56 buts inscrits seulement à 8 journées de la fin). Mais cette apathie offensive n'a cependant pas mis en danger la série des Dragons grâce à des performances remarquées en coupes : 12 en Ligues des Champions, 14 en Coupe du Portugal, 15 en Coupe de la Ligue et 3 en Supercoupe. Le compte est bon.

Grâce à ce petit but contre Portimonense, le FC Porto est donc assuré de continuer sa série en course entamée lors de la saison 2017-2018. Une performance impressionnante puisque seules quatre équipes européennes ont fait mieux. Les serial buteurs européens sont, par ordre de série, Chelsea (depuis 2016-2017), Manchester City (depuis 2013-2014), le PSG (depuis 2012-2013) et le Bayern (depuis 2007-2008). Pas le Real Madrid ni le Barça donc. Une preuve de plus si il en fallait que les Dragons peuvent s'asseoir à la table des plus grands d'Europe.