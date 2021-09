Ilaix Moriba accuse les dirigeants du Barça de "mensonges"

Vendu au RB Leipzig le dernier jour du mercato après avoir refusé de prolonger, Moriba assure que les dirigeants n’ont pas dit toute la vérité.

Ilaix Moriba a critiqué le FC Barcelone, affirmant que les dirigeants avaient menti dans la presse avant son transfert au RB Leipzig.

Moriba a rejoint l'équipe professionnelle du Barça en janvier, après avoir fait ses gammes

dans les rangs de l'académie du club, mais a finalement décidé de ne pas prolonger son contrat au Camp Nou.

Les Blaugrana ont choisi de vendre le jeune milieu de 18 ans le jour de la date limite plutôt que de le laisser partir gratuitement l'année prochaine. Leipzig l'a acheté pour un montant de 16 millions d'euros, et il est soulagé d'être passé à autre chose après avoir été la cible de messages haineux de la part des supporters.

Moriba n'a pas de rancoeur

Le président du Barca, Joan Laporta, a indiqué que Moriba n'avait pas réussi à faire de compromis dans les négociations sur un renouvellement lors d'une conférence de presse plus tôt cet été, en disant aux journalistes : "Nous ne voulons pas de joueurs qui ne veulent pas renouveler, cela laisse un très mauvais goût".

Moriba a ensuite été mis à l’écart de l'effectif des Blaugrana et de leur équipe B, mais il est venu se défendre dans sa première interview en tant que joueur du RB Leipzig.

"Ces derniers mois ont été les plus durs de ma vie, nous [ma famille] avons reçu des messages injurieux, mais nous avons réussi à les surmonter pour être ici aujourd'hui, a déclaré le milieu de terrain. Je ne mérite pas ces messages."

"Ils [les gens du club] ont dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et nous avons dû garder le silence à cause du respect que nous avons pour Barcelone. Les choses qu'ils ont dites dans la presse ne sont pas justes."

Des menaces envers sa famille

Moriba a poursuivi en insistant sur le fait qu'il n'éprouve aucune rancœur envers le Barca malgré son départ houleux avant de souhaiter bonne chance à Ansu Fati après avoir hérité du maillot n°10 de Lionel Messi.

"Je me suis amélioré à Barcelone avec le soutien des supporters, mais ces derniers mois, ils n'ont pas su bien se comporter, a-t-il déclaré. Mais je ne vais pas juger l'ensemble des supporters en me basant sur ces quelques personnes."

"J'aurai toujours Barcelone dans mon cœur, cela a été quelques mois compliqués, mais c'est passé et je souhaite le meilleur pour le club, surtout à Ansu, car j'ai vu qu'ils lui ont donné le maillot n°10 et il est le plus apte à le porter, je lui souhaite le meilleur."