« Il n’est pas fort comme vous dites », ce journaliste allume Verratti

Sauf surprise, l’avenir de Marco Verratti va se définir loin du PSG très prochainement. Mais l’Italien est dézingué par ce journaliste.

Ne faisant plus partie des plans futurs du Paris Saint-Germain, Marco Verratti va quitter le club sous peu. Mais avant son départ, le milieu de terrain italien se fait payer par un journaliste français.

Verratti vers le Qatar

Depuis le début de la saison en Ligue 1, Marco Verratti n’a pas encore disputé la moindre minute avec le Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie à l’instar de Neymar, qui a fini par s’engager officiellement avec Al-Hilal en Arabie Saoudite, Marco Verratti devrait aussi faire ses valises très prochainement et quitter la formation parisienne. Le joueur n'a pas un bon lien avec le nouvelle entraîneur, Luis Enrique.

Selon les dernières informations, le « Petit hibou » serait très proche de signer en faveur d’Al-Arabi SC au Qatar. Les champions de France devraient toucher 50 millions d’euros comme indemnité de transfert au cas où les négociations aboutissent.

L'article continue ci-dessous

Riolo se paie Verratti

Alors qu’il ne cesse de critiquer l’état d’esprit et le rendement de Marco Verratti au sein du club francilien, Daniel Riolo, éditorialiste pour RMC Sport, se sent conforté par le probable départ du milieu de terrain italien vers Al-Arabi SC. S’il est souvent critiqué sur les réseaux sociaux et ses confrères pour avoir contribué au départ imminent de l’Italien, Riolo se justifie et lave son nom.

"Je ne lui ai jamais souhaité de mal. Les gens ne comprennent pas, ils pensent que c’était moi qui étais borné, en fixette. (…) Je ne vais pas parler des gens sur les réseaux que je ne connais pas mais de journalistes que je connais et que j’aime bien, comme ça je ne les critiquerai pas. Mais je ne comprends pas qu’ils soient là à chouiner, à ne pas comprendre, à se tordre. Moi, je n’y suis pour rien. Il y a un entraîneur (Luis Enrique, ndlr) qui a décidé ça (son départ)", a-t-il déclaré mercredi dans l’After Foot RMC.

"Ce n’est pas moi qui suis borné, ce sont eux qui n’ont pas voulu ouvrir les yeux pendant toutes ces années où je disais: ‘regardez bien ce qui se passe, il n’est pas fort comme vous dites, vous vous trompez, vous vous êtes mis le doigt dans l’œil’. Voilà, ça se termine comme ça et ça se termine tristement (…) C’est un mec que j’ai adoré quand il a signé au PSG, et je le surkiffais pendant les cinq années qui ont suivi. Il ne faut pas me la faire à l’envers. Eux ont continué à ne pas vouloir voir ce qui se passait, la vérité, les performances, le niveau global de l’équipe et le sien. Je suis content parce que j’ai toujours raison", a ajouté Daniel Riolo pour tenter de faire taire les critiques le visant.