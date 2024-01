"Il n'est pas à vendre", Longoria a tranché pour un flop de l’OM

Pablo Longoria a fait d’une pierre deux coups. Une mise au point coriace de la part du président de l’OM, ce jeudi sur le cas d’un flop.

C’est un ouf de soulagement pour ce joueur de l’Olympique de Marseille. Le président de l’équipe du Sud de la France, Pablo Longoria a rassuré un joueur qu’il pourra avoir confiance de ne pas quitter le club cet hiver.

Gueye et Ounahi sur le départ ?

Recruté à 8 millions d’euros il y a un an en provenance du SCO Angers, Azzedine Ounahi, qui semblait être une pioche surtout après sa belle Coupe du monde 2022 avec le Maroc au Qatar, n’a pas su s’imposer dans le club du Sud de la France. Utilisé à des postes non désirés sous Marcelino, le Lion de l’Atlas a retrouvé sa place sous Gattuso.

Convoqué et actuellement en sélection marocaine pour la CAN 2023, le milieu de terrain est annoncé sur le départ par plusieurs médias sportifs. De son côté, Pape Gueye, qui a récemment fait son retour dans le groupe marseillais après avoir épuisé sa peine à lui infligée par la FIFA, arrive à la fin de son contrat en juin prochain. Alors que l’OM lui a transmis une offre de prolongation de son bail, le joueur n’a pas donné suite à la demande de son club.

Ounahi et Gueye, un est mis « sur le marché », selon Longoria

En conférence de presse, ce jeudi, pour la présentation de Jean Onana, Pablo Longoria a répondu à plusieurs questions. Le dirigeant espagnol a profité pour éclairer la lanterne sur Azzedine Ounahi et Pape Gueye.

« Ce sont des situations complètement différentes. Ounahi, j'ai lu des rumeurs, mais ce n'est pas un joueur qui est à vendre. C'est un joueur qui a donné de très bonnes performances dans les dernières semaines. Pour Gueye, c'est un joueur qui arrive en fin de contrat. On a proposé des prolongations cette saison, notamment en décembre. Le joueur n'a pas donné suite. À six mois de la fin du contrat, c'est bien sûr une possibilité qu'il y ait un départ lors de ce mercato d'hiver. Le joueur est sur le marché, on cherche la meilleure solution pour toutes les parties », a-t-il déclaré.

Pas d’offre pour Vitinha

Cité sur le départ de la formation phocéenne, Vitinha pourrait ne pas bouger cet hiver. « Vitinha, on n'a pas d'offre pour le joueur. C'est au joueur de chercher la continuité. On est contents de son travail quotidien. Mais sa situation n'est pas celle de Pape Gueye », a expliqué Pablo Longoria.

De son côté, Gennaro Gattuso, qui s’est présenté en conférence de presse en prélude au match de la 18e journée contre Strasbourg, vendredi, a aussi abordé le cas de Vitinha. Pour le technicien italien, le prix du Portugais constituerait un « poids » pour les prétendants.

« C'est possible quand on a ce genre d'étiquette, ça peut être un poids si on manque de caractère. On a beaucoup de matchs à jouer, des joueurs en moins. Donc la seule voie possible, c'est celle de la sérénité. Je vois un joueur qui a des sourires, qui est parfois plus renfermé, c'est son caractère », a déclaré Gattuso.

L’Italien dit compter sur le joueur portugais. « En ce qui concerne Vitinha, depuis mon arrivée il a beaucoup joué. Ce changement de système lui a fait du bien. Il peut bien faire, il a des caractéristiques bien précises, il sait garder le ballon et sait préoccuper l'adversaire avec le pressing. Vitinha est un joueur de l'OM, donc je m'attends à ce qu'il donne le maximum. On verra ce qu'il se passera par la suite. Mais je lui démontre jour après jour qu'il est important pour moi, sur la façon dont le je traite », a ajouté l’ancien coach de Naples.