"Il kiffe mais…", l’étonnante réaction de Kylian Mbappé après les débuts de son frère Ethan

Frère de Kylian, Ethan Mbappé a eu droit à ses premières minutes sous les couleurs du PSG, mercredi soir, face au FC Metz.

Le Paris Saint-Germain a clôturé l’année civile 2023 en Ligue 1 par une belle victoire (3-1) contre le FC Metz, mercredi soir. A l’occasion, Ethan Mbappé, frère de Kylian, a fait ses débuts avec l’équipe première de la formation francilienne.

Kylian Mbappé content pour son jeune frère

Alors qu’il évoluait avec les U19, Ethan Mbappé a fait son grand bain, mercredi soir, en jouant ses premières minutes avec le groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Remplaçant, le frère de Kylian a été lancé par Luis Enrique dans le temps additionnel (90e+2) en lieu et place de Manuel Ugarte. Interrogé par Presnel Kimpembe, le capitaine de l’équipe de France a réagi aux côtés de son cadet après la rencontre. Mbappé se réjouit pour son frère.

« Je suis content, je suis content. Il kiffe mais moi, encore je plus. En tant que grand frère, ça fait extrêmement plaisir. Je ne pensais pas que j’allais vivre un jour spécial comme ça. Mais vraiment, ce match-là, je vais le garder en mémoire », a d’abord lancé l’attaquant parisien, qui a égalé un record au Parc des Princes, mercredi soir.

Getty

Interrogé ensuite sur cette soirée spéciale, qui marquait le jour de son vingt-cinquième anniversaire, le champion du monde 2018 a insisté sur le baptême de son frère, qui, lui, fêtera ses 17 ans le 29 décembre. « L’entrée d’Ethan surtout. C’est le plus important à mes yeux. Gagner, c’est toujours spécial. Marquer, c’est toujours spécial. Mais aujourd’hui, il y avait encore plus spécial. C’est une belle journée », a-t-il ajouté.

Ethan est heureux de faire ses débuts au Parc des Princes

De son côté, Ethan Mbappé a également exprimé sa satisfaction après ce moment inoubliable. Le jeune milieu de terrain central dont le contrat expire en 2024 comme son grand frère, se dit très heureux d’avoir commencé par le Parc des Princes devant ce grand nombre de supporters.

Getty

« Ça fait toujours plaisir. En plus, j’ai débuté au Parc des Princes, devant les supporters. Je suis très content et j’espère qu’il y en aura d’autres », s’est-il réjoui, avant d’enchaîner en évoquant les 25 ans de son grand frère. « Je pense que c’est un bon cadeau pour son anniversaire. Je suis très content pour lui et pour moi aussi (…) En plus, il a mis deux beaux buts. Enfin, un beau but et un donné (rires des deux frères). Mais je pense qu’il sera content », a lâché Ethan.