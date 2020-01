Documentaire sur Idrissa Gueye tourné par le PSG au Sénégal

Lors de sa dernière visite au Sénégal, le milieu du PSG a fait découvrir l’endroit où il a grandi à l’occasion d’un documentaire tourné par le club.

Le a accompagné Idrissa Gueye au lors du rassemblement de son équipe nationale, en novembre 2019. C'était juste avant les matches des qualifications de la CAN 2021. Le but de l’initiative étai de tourner un documentaire pour découvrir la vie de "Gana". Ou plus précisément sa jeunesse.

Découvrez un reportage inédit où @IGanaGueye vous fait voyager sur sa terre natale, le Sénégal🇸🇳! ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 27, 2020

Le résultat, visible sur les différents supports médiatiques du club depuis lundi dernier, est excellent. Le reportage nous fait découvrir les origines de Gueye, son intimité et tous ceux qui ont contribué à la construction de sa carrière. On retrouve aussi des anecdotes données par les proches, la découverte de sa culture, le quartier d’enfance du joueur francilien et son premier centre de formation. Le documentaire est intitulé « Voyage avec Idrissa Gueye ».