Mauro Icardi : "Signer à Paris, la meilleure décision de ma vie"

Mauro Icardi estime que sa décision de rallier le PSG a été la meilleure décision de sa carrière.

Mauro Icardi fait le bilan, après un an à Paris, lui qui se félicite d'avoir choisi le cub de la Capitale comme point de chute et qui étale son bien être au PSG sur ses canaux sociaux.

Icardi est donc heureux, malgré des difficultés entrevues sur le pré ces derniers mois, lui qui n’a joué que contre l’ dans les matchs à élimination directe de . Une campagne parisienne remarquable et remarquée, mais qui s'est achevée par une défaite face au en finale.

« Il y a un an, je devais prendre une décision de changer, essayer de découvrir quelque chose de nouveau… Aujourd’hui, un an plus tard, nous pouvons avoir la tête haute en nous retournant sur ce que nous avons fait, ce que nous avons bâti et le chemin que nous suivons… Je n’ai pas de mots pour vous remercier après toute l’affection que vous m’avez donnée suite à cette décision prise il y a un an… C’est la meilleure décision de ma vie. Allez Paris ! », a-t-il confié dans un post publié sur son compte Instagram.