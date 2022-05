Ibrahimovic réagit à la rumeur qui l’envoie à Miami

Zlatan Ibrahimovic n'exclut pas la perspective d'un retour en MLS dans un avenir proche. L'énigmatique Suédois a déclaré : "Peut-être que si je reviens, j'aurai mon propre club", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé sur les rumeurs qui l'associent à David Beckham et à l'Inter de Miami.

L'attaquant, qui évolue actuellement en Europe avec l'AC Milan, a déjà passé deux ans aux États-Unis avec les LA Galaxy, où il a marqué 53 buts en 58 apparitions entre 2018 et 2019.

Avec des blessures qui le rattrapent et un contrat qui s'achève à San Siro, il a été suggéré qu'un retour aux États-Unis pourrait avoir lieu en 2022, avec de possibles retrouvailles avec son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain, Beckham, en Floride.

Interrogé par ESPN pour savoir si un transfert en Floride l'intéresserait, Ibrahimovic a répondu : "Peut-être que si je reviens, j'aurai mon propre club. Là où je vais, je suis le patron. Donc cela ne changera pas".

Ibrahimovic ne cherche pas à plaire

L'attaquant de 40 ans n'a jamais été du genre à agir dans l'ombre de quelqu'un, et il était clair que tout retour aux États-Unis nécessiterait qu'on lui donne beaucoup de liberté pour s'exprimer.

C'est ce qu'il a pu faire à Los Angeles, mais le buteur qui remporté des trophées majeurs aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en France et en Angleterre n'a pas tout à fait apprécié son expérience de la célébrité à Hollywood.

Ibrahimovic a ajouté à propos de son expérience en Amérique : « J'aime les gens quand ils vous détestent parce qu'ils font alors ressortir le meilleur de vous-même. Quand ils vous détestent, vous le savez vraiment. Mais quand ils vous aiment, vous ne savez pas si c'est sincère. En Amérique, vous avez un gros problème, car tout le monde cherche l'image parfaite. Je vois des athlètes avec un entourage de 20 personnes dont le travail consiste à créer l'image parfaite d'eux-mêmes. Mais l'image parfaite, c'est simplement être soi-même ».

« Les gens sont obsédés par l'image et ils pensent qu'ils vivent dans un film. Mais quand le film se termine, ils n'ont plus d'attention et ils souffrent. Je suis réaliste. Je suis moi-même. Je sais que si je ne jouais pas au football, vous ne seriez pas en train de m'interviewer », a-t-il conclu.