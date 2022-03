Hugo Lloris avant France-Côte d'Ivoire : "En Bleu, il faut saisir les opportunités"

Pensez-vous qu'Olivier Giroud puisse changer de statut pour pouvoir rester en équipe de France ?

Il mérite son retour. Il réalise de très belles choses avec Milan. Il a eu une discussion avec le sélectionneur, cette discussion leur appartient. C'est un garçon intelligent, capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Il est prêt à tout pour faire partie de cette aventure.

Quel est votre regard sur cette équipe de Côte d'Ivoire ?

Il y a certainement une recherche de notre part de rencontrer ce type d'adversaires et de joueurs. Cette équipe est remplie de talents, ils auront à cœur de briller en France, c'est une belle exposition pour eux, même s'ils évoluent dans les plus grands championnats européens. Je m'attends à un match difficile, il faudra être au niveau pour répondre aux attentes.

N'est-ce pas difficile de se préparer pour une compétition qui n'aura lieu que la saison prochaine ?

Je crois qu'il y aura quand même une revue d'effectif sur ces deux matchs. Lorsqu'on a des opportunités, il faut les saisir en Bleu. On a tous l'objectif de faire partie de la liste finale pour être à la Coupe du monde, mais il y aura d'autres échéances. Mais il faut saisir les opportunités qui se présentent. Il faut aussi préserver une bonne dynamique de résultats.

Il y a six ans vous disputiez une demi-finale de l'Euro ici à Marseille, quel souvenir gardez-vous de cette rencontre ?

C'est un grand souvenir sur le plan personnel et collectif pour en avoir discuté avec des partenaires. Pour moi, c'est l'un des matchs références des Bleus sur les dix dernières années. Je me souviens du trajet en bus et de la ferveur jusqu'au stade, de l'ambiance au Vélodrome.. J'ai même envie de qualifier ce match de perfection. On avait été chirurgicaux face à une très grande équipe d'Allemagne. Ça reste un souvenir très important dans ma carrière en Bleu.

Le refus de Kylian Mbappé de ne pas se présenter aux opérations de sponsors a-t-il eu un effet négatif sur le groupe ?

Il n'y a eu aucun effet négatif sur le groupe. Je n'ai pas tous les éléments pour répondre mais les droits à l'image ont toujours été un sujet très complexe surtout quand on appartient à un collectif. Je n'ai pas de doute sur le fait que la FFF et l'entourage de Kylian trouveront un accord. Le plus important c'est que ça ne touche pas l'équilibre sportif. Ce n'est pas le cas, donc pas de souci.

Comment Jonathan Clauss a-t-il vécu ses premiers pas en Bleu ?

Le parcours de Jonathan force le respect et montre qu'il n'y a pas qu'un seul parcours pour arriver en Bleu. Ce qu'il lui arrive aujourd'hui, il ne le doit qu'à lui-même. C'est vrai qu'il a des étoiles dans les yeux. A l'entraînement, il réalise de très bonnes choses, maintenant à lui de saisir l'opportunité.

L'article continue ci-dessous

Quel regard portez-vous sur William Saliba et son intégration en équipe de France ?

A 21 ans, ce qu'il est capable de faire dans un club comme l'OM, c'est fort. Il a cette force tranquille en lui. On le sent prêt et serein. Il a tous les atouts pour franchir encore un cap dans sa carrière. Si l'occasion se présente, il n'y a pas mieux pour lui que de disputer une première rencontre en Bleu au Vélodrome.