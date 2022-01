Hugo Ekitike reste à Reims jusqu’à la fin de la saison

Annoncé du côté de Newcastle United lors des dernières heures du mercato, Hugo Ekitike va continuer son parcours avec le Stade de Reims au moins au moins jusqu’à la fin de la saison en cours.

Goal est en mesure de confirmer que cet attaquant de 19 ans n’a pas été séduit par la perspective de rallier le nord-est d'Angleterre. Il préfère continuer son apprentissage en terre champenoise, lui qui n’a encore qu’une vingtaine de matches dans l’élite française.

Newcastle a fait une belle proposition pour Ekitike

Les Magpies étaient pourtant enclins à faire de gros efforts pour mettre la main sur ce jeune prodige. Selon L’Equipe, ils avaient soumis une proposition de l’ordre de 35M€ (bonus inclus) pour ses services.

Ekitike, que beaucoup d'observateurs comparent à Kylian Mbappé et à Thierry Henry en raison de son style et de sa précocité, compte déjà 8 buts et 3 passes décisives en Ligue 1.

La nouvelle a de quoi ravir Oscar Garcia, l’entraineur de Reims. Il va pouvoir compter sur un élément des plus précieux en vue de l’opération maintien que l’équipe cherche à réaliser.