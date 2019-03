"Hirving Lozano rêve de Manchester United", révèle le président de Pachuca

Le président du club mexicain par lequel est passé l'attaquant du PSV Eindhoven a donné une indication sur le futur de la pépite mexicaine.

Hirving Lozano fait chavirer l'Europe. Auteur de dix-neuf buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs du cette saison, l'international mexicain ne va pas faire de vieux os aux et va selon toute vraisemblance prendre son envol cet été. Jesus Martinez, président de Pachuca, club formateur d'Hirving Lozano, a révélé dans une interview à ESPN Desportes, qu'il aimerait le voir à .

"Ce que je peux dire et garantir, c’est que Hirving est surveillé par Manchester United depuis l’âge de 16 ans. Ils ont tout ses records. Ils ont tout : des vidéos, des buts, son comportement, ses qualifications. Ils font partie des clubs qui comptent les meilleurs scouts et professionnels dans ce domaine. Mon rêve ultime serait de voir Lozano à Manchester United et Hector Herrera à l'Atletico Madrid. Ce serait mon rêve et le leur", a indiqué Jesus Martinez.

Lozano aime Manchester United

Gerard Martino, sélectionneur du , considère que le moment est venu pour son protégé de faire le saut vers un des meilleurs clubs européens cet été : "Je pense que Hirving Lozano a eu un temps avec une grande influence aux Pays-Bas et a montré qu'il pouvait être un joueur extrêmement précieux et capable de faire le saut dans les plus grands clubs d'Europe. C'est clair. Je pense que du côté de l'analyse, le joueur est absolument prêt".

En novembre dernier, après une réussie, Hirving Lozano effectuait un appel du pied à la au micro d'ESPN : "J'espère que Dieu, un jour, me donnera une chance de jouer en Premier League. J'aime beaucoup le championnat. Je pense que la Premier League est excellente. Je pense que ce serait fabuleux de jouer avec n'importe quel club, mais j'aimerais jouer pour l'un des grands clubs. J'espère que Dieu me donnera sa chance".

Dans un entretien accordé à Talksports Universe Premier, toujours au mois de novembre, Hirving Lozano s'était montré flatté des papiers écrit sur lui en et a avoué avoir un penchant pour les Red Devils : "J'aime beaucoup Manchester United". L'intérêt entre les Red Devils et le Mexicain est donc réciproque. Reste désormais à savoir si Manchester United parviendra à raffler la mise malgré la forte concurrence pour Hirving Lozano.