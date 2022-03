Heureux à Séville, Lopetegui refuse Manchester United

L'entraîneur du FC Séville, Julen Lopetegui, a répondu aux rumeurs l'envoyant sur le banc de Manchester United. Les Red Devils ont l'intention de nommer un nouvel entraîneur principal cet été, et l'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick devrait passer les rênes. Un certain nombre de noms ont été évoqués comme candidats potentiels pour le poste, y compris Lopetegui, qui a terminé deux fois de suite dans les quatre premiers de la Liga et a remporté la Ligue Europa lors de ses trois premières saisons avec Séville. Un profil qui plaît beaucoup...

Lopetegui clame son amour pour Séville

L'homme de 55 ans a déjà fait des passages dans l'équipe nationale espagnole et au Real Madrid, et n'a pas encore dirigé en dehors de son pays natal. Et justement, il semble que Lopetegui n'ait pas envie de le faire de sitôt, puisqu'il s'est lui-même exclu de la course.

L'article continue ci-dessous

Interrogé sur les informations selon lesquelles il pourrait être dans la course pour prendre le poste d'entraîneur à Old Trafford, Lopetegui a déclaré à l'ABC Sevilla : "Je l'ai transmis de nombreuses fois et je l'ai dit. Je suis là où je veux être. Je suis heureux. Ici, je peux développer mon travail de la meilleure façon possible. Je n'ai pas de doutes. Ma volonté est ferme. Je suis là où je veux vraiment être. La confiance que je ressens dans le club, depuis le premier jour, est absolue". Des déclarations fortes, qui ont le mérite d'être claires.

Ten Hag et Pochettino seuls rescapés ?

GOAL a confirmé que Lopetegui est l'un des quatre managers envisagés pour remplacer Solskjaer, qui a été licencié en novembre après un mauvais début de saison 2021-22. Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax, Mauricio Pochettino du Paris Saint-Germain et Luis Enrique, l'actuel entraîneur de l'Espagne, figurent également sur la liste des candidats retenus par United. Cette liste semble avoir déjà été réduite, les commentaires de Lopetegui venant après qu'Enrique ait pris publiquement ses distances avec le poste. Ten Hag et Pochettino sont désormais en tête de liste, bien qu'ils soient chacun sous contrat jusqu'en 2023.