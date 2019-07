Hervé Renard futur sélectionneur de l’Arabie Saoudite

Le coach français, Hervé Renard, est en passe de prendre les commandes de l’équipe nationale saoudienne.

Une dizaine de jours après la fin de son aventure au Maroc, Hervé Renard est en passe de relever un nouveau challenge. Le technicien français est pressenti pour prendre les commandes de l’équipe nationale saoudienne.

Les Faucons du Désert se trouvent sans entraineur depuis le départ du coach espagnol, Juan Antonio Pizzi. Ce dernier avait abandonné son poste à la suite de la Coupe d’Asie des Nations 2019, où ses protégés se sont fait sortir dès les huitièmes de finale.

L'article continue ci-dessous

Le Mondial 2022 en ligne de mire

S’il prend la direction d’Al-Riyadh, Hervé Renard sera le tout premier entraineur français à diriger cette sélection du Golfe. Il s’agira par ailleurs de sa cinquième expérience comme sélectionneur après ses passages en Zambie, en Angola, en Côte d’Ivoire et donc au .

La mission principale de Renard sera probablement d’emmener les Saoudiens à la Coupe du Monde 2022. Celle qui se joue chez le voisin et rival qatari. Bien que faisant partie des pays les plus titrés de l’Asie, l’ n’a plus rien gagné depuis 2003 et son triomphe à la Gold Cup du Koweit.