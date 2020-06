Herrera : "Mbappé et Neymar sont heureux au PSG"

Le milieu de terrain espagnol affirme que les deux stars parisiennes se plaisent dans la capitale française malgré les rumeurs de départ.

Ander Herrera a affirmé que Kylian Mbappé et Neymar sont "très heureux" au et a déclaré que les géants deLigue 1 étaient plus enclins à acheter des stars qu'à les vendre.

A la question de savoir qui serait le plus difficile à retenir si le PSG devait vendre l'une des stars, le milieu de terrain a répondu à AS : "Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce qu'ils gagnent ou les revenus qu'ils génèrent pour le club, qui est toujours une entreprise. Mais je sais que ces deux éléments sont essentiels dans le projet et je les vois très heureux et impliqués au PSG."

Le PSG a fait venir Neymar du Barça en 2017 pour un montant record de 222 millions d'euros, tandis que Mbappé l'a rejoint de à la fin du même mercato. Herrera a déclaré que les géants français étaient plus habitués à acheter des stars qu'à les vendre.

"Vous devez prendre en compte un aspect fondamental, et j'en ai discuté avec Kylian, à savoir que le PSG n'est pas un club qui vend ses stars, au contraire, il les achète, a-t-il déclaré. Il a suffisamment de puissance économique pour les conserver tous les deux."

Bien qu'il ait été sur le point de retourner au Barça l'été dernier, Neymar devrait rester au Parc des Princes en raison du climat financier qui règne actuellement dans le monde.

Son ancien agent, Wagner Ribeiro, pense que même les plus grands clubs de la planète, qui ont les poches les plus profondes, vont avoir du mal à financer de grosses affaires en raison des conditions qui ont suivi la pandémie de coronavirus.

Dans ces conditions, Ribeiro doute qu'un accord puisse être conclu qui éloigne Neymar de son contrat au PSG et le ramène en Catalogne. Il l'a dit à Fox Sports : "Je pense que Neymar va rester au PSG parce que le marché est différent. Le monde économique du football va changer."