Hazard veut marquer un but "à la Zidane"

Eden Hazard a indiqué que son rêve est de marquer un but comparable à celui inscrit par son coach en finale de la Ligue des Champions 2002.

En réussissant sa volée victorieuse au Hampden Park de Glasgow en 2002, Zinédine Zidane a marqué les esprits de beaucoup de gens, que ça soit parmi les fans, les joueurs anciens ou futurs. Certains d’entre eux sont d’ailleurs devenus aujourd’hui ses protégés du côté du Real. C’est le cas notamment d’Eden Hazard.

Dans un entretien accordé au site de l’UEFA, l’international belge a indiqué qu’il serait heureux de pouvoir rééditer le chef d’œuvre de l’ancien meneur des Bleus : « Le but que j’aimerais marquer en Ligue des Champions C’est très facile pour moi. Zinedine Zidane, finale de la C1 contre Leverkusen. Volée du gauche, en lucarne haute, bye bye. »

Avant de pouvoir marquer en finale de l’épreuve reine, Hazard doit déjà tenter d’atteindre ce grand rendez-vous. Jusque-là, durant sa carrière, il n’a jamais fait mieux qu’une participation en demie. C’était avec sa précédente équipe de (en 2013/2014). Et cette année, c’est assez mal engagé pour mettre fin à l’attente, vu qu’avec ses coéquipiers du Real il a perdu le 8e aller face à à domicile (1-2).

Plus d'équipes

Hazard a donc exprimé son désir d’imiter ZZ. Néanmoins, il n’en fait pas une obsession, pour la simple raison qu’il n’a jamais cherché à marquer à tout prix. « Certains joueurs ne pensent qu’à ça. Et moi? Je suis plutôt le genre de joueur qui peut créer quelque chose, a expliqué l'ancien Lillois. C’est pourquoi j’aime dire que je suis plus un créateur qu’une machine à marquer. Je préfère fournir des passes décisives, mais j’aime aussi la sensation lorsque vous marquez un beau but, un but à la dernière minute et que vous gagnez le match à la fin. »