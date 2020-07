"Hazard a croulé sous le poids du maillot du Real Madrid"

Fabio Capello a analysé la saison décevante d'Eden Hazard au Real Madrid.

Fabio Capello invite Eden Hazard à faire mieux la saison prochaine. Dans un entretien à Marca, le coach italien a évoqué la saison du Belge.

« Il n'a pas été le joueur qu'il était à et il a été longtemps blessé, il ne s'est pas adapté, a déclaré Capello. J'ai toujours pensé qu'il était un grand joueur mais le maillot du Real pèse lourd et Hazard a croulé sous le poids des attentes cette année. Il est clair qu'il sera meilleur la saison prochaine », a ainsi confié l'entraîneur transalpin, double champion d' à la tête du (1997 et 2007), dans Marca.

L'ancien joueur de Chelsea est arrivé l'année dernière au Real contre 100 M€ et n'a fait que vingt-et-une apparitions sous le maillot madrilène toutes compétitions confondues, lui qui a subi deux grosses blessures cette saison.