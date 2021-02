Haller fait contre mauvaise fortune, bon cœur

Sébastien Haller a indiqué qu’il n’en voulait pas au membre de l’Ajax qui l’a privé d’une participation en Ligue Europa.

Jeudi prochain, l’Ajax d’Amsterdam va disputer les 16es de finale de la Ligue Europa contre le LOSC. Pour ce rendez-vous face au leader de la Ligue 1, les Néerlandais espéraient pouvoir compter sur leur recrue phare de l’hiver, en l’occurrence Sébastien Haller, mais ce dernier ne pourra pas disputer l’épreuve.

Haller ne blâme personne pour l’erreur

Une erreur administrative va empêcher l’attaquant franco-ivoirien de participer aux joutes européennes. Son nom n’a pas été ajouté dans la liste des joueurs de l’Ajax appelés à disputer la C3. Les responsables hollandais ont eu beau déposer un recours, cela n’a servi à rien.

Le principal intéressé n’avait pas réagi à cette boulette de son club à chaud. Il l’a fait au bout de quelques jours lors d’une interview accordée à De Telegraaf. Et ses paroles sont empruntes de classe. « J'ai discuté avec la personne responsable de l'erreur. C’est douloureux, mais ne faisons-nous pas tous des erreurs? Je suis le premier à admettre que je j’en fais en tant qu’être humain et en tant que footballeur. Par conséquent, je ne suis pas différent de cette personne. Le plus important est que nous restions ensemble en tant qu’équipe et que nous le montrions au monde ».

Haller est content de voir son équipe faire face aux évènements contraires qui l’ont pénalisé ces derniers jours. « Atteindre les demi-finales de la coupe nationale montre que nous sommes bons dans ce domaine. Nous avons montré à quel point nous sommes forts, également avec l'affaire Onana, qui est également dans notre esprit », a-t-il indiqué.

Des débuts très encourageants à l’Ajax

L’ancien auxerrois s’est également exprimé à propos de ses débuts au sein du géant néerlandais. Il semble être content de ses premiers pas, mais reste convaincu de pouvoir faire mieux. «Je suis satisfait de mes statistiques et des résultats de l’équipe, mais pas de mon niveau. Je ne montre pas encore mon meilleur niveau possible. Je ne l’ai pas du tout atteint. Les conditions ne sont pas idéales pour moi. Je vis dans un hôtel pour le moment et je peux faire mieux sur le plan physique, à cause du Covid et autres ».

Haller totalise pour l’instant 8 matches avec l’équipe d’Erik Ten Hag. Il a inscrit 4 buts et offert 4 passes décisives durant cette partie. Mercredi, il fut l’artisan de la qualification face au PSV en Coupe des Pays-Bas en inscrivant un doublé.