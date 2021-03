Hakimi à Arsenal ? Sagna donne son avis

Le Français a analysé un éventuel transfert de l'arrière latéral de l'Inter chez les Gunners.

Bacary Sagna admet qu'il a été choqué par la montée en puissance de la cible d'Arsenal, Achraf Hakimi.

L'arrière droit de l'Inter Milan est l'un des nombreux joueurs qui ont été liés à un transfert au sein des Gunners en tant que remplaçant potentiel d'Hector Bellerin cet été.

Et Sagna, qui a fait 284 apparitions pour Arsenal entre 2007 et 2014 avant de partir pour Manchester City, a été surpris de voir à quel point Hakimi s'est amélioré depuis qu'il l'a vu jouer pour le Real Madrid il y a quelques années.

S'adressant exclusivement à Goal au sujet de la situation au poste d'arrière droit à Arsenal, Sagna a déclaré: «Je suis sûr qu'ils évaluent assez bien la situation et qu'ils ont déjà quelqu'un en tête [si Bellerin part].

«Hakimi n’est jamais fatigué, il va toujours de l’avant. Il est si rapide.

«J'ai été surpris quand je l'ai vu jouer pour Madrid parce que pour moi, il n'était pas très bon. Vous pouviez voir le potentiel, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi bien que maintenant. "

L'international marocain a massivement impressionné au cours des deux saisons qu'il a passées au Borussia Dortmund en prêt du Real Madrid entre 2018 et 2020.

Il a fait 73 apparitions dans toutes les compétitions, marquant 12 buts et récoltant 17 passes décisives pendant son séjour en Allemagne.

Cetee forme l'a vu être recruté par l'Inter l'été dernier dans le cadre d'un accord d'une valeur initiale de 40 millions d'euros et le joueur de 22 ans a continué à contribuer à hauteur de six buts et cinq passes décisives lors de sa première saison en Italie.

Hector Bellerin a passé les 10 dernières années dans le nord de Londres à la suite de son départ de Barcelone à l'âge de 16 ans et il y a des suggestions qu'il serait prêt à partir à la fin de la saison.

Et Sagna admet qu'il ne serait pas surpris si l'Espagnol avait décidé que le moment était venu de s'éloigner.

«Hector est là depuis des années», a déclaré le Français. «Il a commencé à jouer peu de temps après mon départ, donc il faisait partie de l'équipe depuis six ans.

«Et un peu comme je l'ai ressenti, il a probablement le sentiment qu'il veut se remettre en question parce qu'il est là depuis longtemps.

«Cela n’a rien à voir avec le club, rien à voir avec les titres ou quoi que ce soit. À un moment donné, si vous voulez progresser, dans mon esprit, vous devez aller quelque part et vous mettre au défi et recommencer à zéro. C'est ce que j'ai ressenti.

«Arsenal était mon club et est toujours mon club bien-aimé, mais après sept ans, j'avais le sentiment que parce que je faisais partie de la maison, même quand je ne méritais pas de jouer, j'aurais joué.

«C’est assez délicat en tant que joueur. Hector est encore jeune, il a encore cinq bonnes années pour jouer au plus haut niveau et il peut le faire. Donc, s'il partait maintenant, je ne serais pas surpris. "

La forme de Bellerin depuis son retour de la blessure au ligament croisé qu'il a subie en janvier 2019 a été un sujet brûlant parmi les fans d'Arsenal.

Le joueur de 26 ans a fait l'objet de nombreuses critiques pour ses performances cette saison et a vu Cedric Soares et Calum Chambers commencer devant lui ces dernières semaines.

L'article continue ci-dessous

Sagna, cependant, a fait l'éloge du défenseur.

«Je veux rendre hommage à Hector quoi qu'il arrive», a déclaré le Français. «Il a été beaucoup critiqué. Il était l'un des meilleurs, mais il a été gravement blessé et je pense que les gens l'oublient.

«Il n’est jamais facile d’avoir un ligament croisé [blessure] et de revenir à son meilleur. Il revient à son meilleur maintenant, mais cela prend du temps. "