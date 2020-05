Haaland remercie les joueurs du PSG d'avoir imité sa célébration

L'attaquant du Borussia Dortmund a évoqué pour ESPN le chambrage dont il a fait l'objet de la part des joueurs du PSG.

Les 8es de finale de C1 aller et retour entre le PSG et Dortmund ont été forts en rebondissements. Après leur succès à l'aller (2-1) sur un doublé d'Erling Haaland, les joueurs du BvB avaient copieusement chambré les Parisiens. Et Haaland avait célébré ses réalisations en mode "zen".

Aulas : "On fera un recrutement pour jouer la Coupe d'Europe"

Cette fameuse célébration façon Yoga avait été reprise par les Parisiens au match retour au Parc. Les coéquipiers de Neymar avaient pris la pose pour chambrer à leur tour le buteur norvégien.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Ce dernier est revenu sur cet incident au micro d'ESPN, lui qui a d'abord évoqué l'expérience accumulée lors des deux matches : "Oui, le match aller était bon, et le retour ne l'était pas. J'ai beaucoup appris, il faut vivre le moment pour profiter de cette expérience", estimé l'ancien joueur de .

Haaland a ensuite évoqué son fameux deuxième but du gauche au match aller : "C'était un joli but et je l'ai apprécié. C'était une soirée fantastique pour moi et ma famille et j'en suis fier".

L'attaquant convoité par le a ensuite été convié à s'eprimer sur le geste des joueurs parisiens imitant sa célébration. A-t-il été ennuyé ? "Non, pas vraiment. Je pense qu'ils m'ont aidé à montrer au monde entier que la méditation est une chose importante et je les remercie pour ça".