Haaland prévient les clubs de Premier League : il sera en pleine forme pour la reprise

Absent de la Coupe du monde, Erling Haaland est déjà en train de se préparer pour être en pleine forme lorsque la Premier League reprendra.

L'international norvégien a fait sensation avec l'équipe de Pep Guardiola depuis qu'il a été transféré du Borussia Dortmund lors du mercato estival de 2022, avec 23 buts inscrits en 18 apparitions. Haaland s'est avéré inarrêtable par moments - réalisant des triplés lors de trois matchs consécutifs à domicile à un moment donné - mais il a connu quelques problèmes de forme physique et se sent mieux d'avoir arrêté pendant quelques semaines alors que la Coupe du monde se déroule au Qatar.

Haaland a déclaré à The National News : "Cela a été une bonne occasion de se remettre à zéro. Bien sûr, tous les joueurs veulent participer à la Coupe du monde. C'est mon rêve de représenter mon pays là-bas et je vais travailler dur pour m'assurer que je le ferai un jour. Mais cette pause a été positive. J'ai eu la chance de me reposer, de ne plus penser au football pendant quelques semaines et de me mettre dans les meilleures dispositions possibles pour revenir. J'ai hâte que ça recommence. Je suis impatient d'y aller."

Haaland a été une réussite étonnante pour City, les attentes autour du prolifique joueur de 22 ans ayant été dépassées, et il profite pleinement de son séjour en Angleterre. Il a ajouté sur ses exploits jusqu'à présent : "C'est positif. J'ai l'impression de m'être adapté à l'équipe et au championnat, ce qui demande toujours un temps d'adaptation, et je suis content de la façon dont ça a commencé.

"Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de l'équipe, de nos performances et la seconde moitié de la saison est la plus importante maintenant. Nous nous sommes mis dans une bonne position et nous avons eu beaucoup de bonnes performances, mais nous sommes deuxièmes du championnat et ce n'est pas là que nous voulons finir."

ity retrouvera la compétition en affrontant Liverpool au quatrième tour de la Carabao Cup le 22 décembre, avant de retrouver la Premier League contre Leeds, six jours plus tard.