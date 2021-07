"Haaland n’est pas encore un joueur de classe mondiale, Mbappé si"

Ayant à peu près le même âge, Mbappé et Haaland sont mis en concurrence même si pour Kohler, ça n’a pas lieu d’être.

Le Real Madrid les a tous les deux dans le viseur et ce n’est pas pour rien. A 21 et 22 ans, Erling Haaland et Kylian Mbappé sont devenus des références mondiales à leur poste d’attaquant.

Si l’attaquant du PSG est un phénomène de précocité avec des débuts marquants dès l’âge de 17 ans avec Monaco, Haaland a explosé à la vitesse lumière avec Salzbourg puis le Borussia Dortmund depuis deux saisons. De quoi attirer l’intérêt des plus grands clubs européens comme le Real Madrid ou encore Chelsea pour l’international norvégien.

Néanmoins, le BvB ne semble pas disposé à perdre sa star dès cet été après avoir déjà fait une croix de Jadon Sancho, parti du côté de Manchester United après un an de négociations féroces. Pour Jürgen Kohler, Haaland devrait d’ailleurs rester encore une saison à Dortmund afin de confirmer tout son potentiel et prouver qu’il appartient bien au haut du panier.

"Ce n'est pas encore un joueur de classe mondiale. C'est un attaquant de premier plan et il a toutes les compétences pour le faire. Mais il doit encore le prouver", a déclaré Kohler à la Ruhr Nachrichten.

"Il doit faire appel à son potentiel chaque saison et montrer qu’il a le pouvoir de décider du résultat d’un match."

Conscient du talent de l’attaquant norvégien, Kohler, qui a gagné la Ligue des Champions avec le BvB, assure qu’il est encore un cran en dessous de Kylian Mbappé. L’international français a déjà prouvé sur la scène internationale et s’est montré décisif notamment lors de la Coupe du Monde 2018.

"Kylian Mbappé a le plus grand potentiel. Je le vois davantage comme un footballeur de classe mondiale, car il ne mise pas seulement sur la vitesse", a déclaré Kohler dans un éloge particulier. "Ce qu'il fait ! Crochets courts, contrôle de balle court, Mbappé ne fait rien d’imprudent."

Malgré un certain retard sur Mbappé, Erling Haaland a l’avenir devant lui d’après Kohler et a toutes les qualités pour le faire taire et démontrer qu’il est bien un phénomène comme on en voit un par génération.

"A 21 ans, il est déjà si loin : c'est extraordinaire. Je suis sûr qu'il trouvera toujours des outils pour qu'il ne puisse pas être arrêté. Et avec l'expérience vient la classe mondiale."