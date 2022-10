"Haaland, c'est Ronaldo et Ibrahimovic en un seul homme", confesse une légende de Manchester United

L'attaquant de Manchester City est un mélange de Cristiano Ronaldo et de Zlatan Ibrahimovic "réunis en un seul joueur", selon Peter Schmeichel.

Instoppable, irrésistible, inarrêtable, les superlatifs manquent pour qualifier les performances d'Erling Haaland depuis le début de saison. L'international norvégien marche sur l'eau depuis son transfert à l'Etihad Stadium cette saison, avec un triplé historique lors du derby contre Manchester United (6-3), qui lui permet de porter son total à 17 buts pour la saison 2022-23, dont 14 en Premier League.

Schmeichel sous le charme d'Haaland

Les records s'accumulent autour du talentueux joueur de 22 ans qui n'en finit plus d'impressionner, l'ancien gardien de Manchester United et de Manchester City, Schmeichel, affirmant que l'espoir le plus prometteur du football moderne possède les qualités de certains joueurs emblématiques qui ont marqué l'histoire du football.

Manchester City : La confession d'Erling Haaland sur ses buts

Schmeichel a déclaré à BBC Sport après avoir vu Erling Haaland rentrer à la maison avec un autre ballon de match grâce à un nouveau triplé : "La plus grande qualité d'un bon attaquant est la patience. J'ai joué contre certains des meilleurs attaquants et c'est quand ils manquent que vous devez vraiment vous concentrer. Les Cristiano Ronaldo, les Filippo Inzaghi de ce monde - ils disparaissent et tout d'un coup, ils ont leur occasion de marquer".

Haaland déjà dans l'histoire de la Premier League

"Quand vous regardez Erling Haaland, vous voyez des joueurs différents. Il y a ce but à la Zlatan, et du Cristiano Ronaldo est là aussi. Vous voyez des attaquants de très haut niveau réunis en un seul. C'est pourquoi il est si dangereux. Il a le luxe de voir beaucoup d'attaquants de pointe et ils sont tous mis dans un seul joueur", a ajouté le Danois.

Man City survole le derby, Guardiola fait la fine bouche

Erling Haaland est devenu le premier joueur de l'histoire de la Premier League à inscrire des triplés lors de trois matchs consécutifs à domicile, tandis qu'il a déjà enregistré autant de triplés dans le championnat d'Angleterre que Cristiano Ronaldo, Jamie Vardy et Didier Drogba, dans leur carrière, bien qu'il n'ait joué que huit matchs.

Avec Haaland et Phil Foden, Manchester City n'est que la troisième équipe à avoir deux auteurs de triplés dans un même match de Premier League, après Arsenal contre Southampton en mai 2003 (Jermaine Pennant, Robert Pires) et Leicester contre Southampton en octobre 2019 (Ayoze Perez, Jamie Vardy). Manchester City affrontera le FC Copenhague mercredi en Ligue des champions tandis que Haaland aura l'occasion d'enregistrer un quatrième triplé consécutif à domicile lorsque son équipe recevra Southampton samedi.