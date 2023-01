Gundogan reproche à ses coéquipiers de Man City leur manque de "volonté"

Ilkay Gundogan admet qu'il y a "quelque chose qui cloche" à Manchester City, l'Allemand mettant en cause un supposé manque de "désir".

Les champions en titre de Premier League ont remporté une victoire convaincante 4-0 contre Chelsea au troisième tour de la FA Cup dimanche, mais deux points ont été perdus lors du match nul 1-1 à domicile contre Everton le soir du Nouvel An, avant une défaite surprise 2-0 contre Southampton en quart de finale de la Carabao Cup en milieu de semaine. City n'était pas non plus au mieux de sa forme lorsqu'elle a battu Chelsea à Stamford Bridge. Gundogan estime que les normes élevées ont été laissées de côté à l'Etihad Stadium.

Le milieu de terrain allemand a déclaré : "Ces deux dernières semaines, j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose, qu'il y avait un problème. Avec la qualité que nous avons, nous devons toujours gagner des matches. En ce moment, j'ai l'impression qu'il manque un ingrédient spécial ; les performances, l'envie, la faim ne sont peut-être pas ce qu'elles étaient ces dernières années, donc j'espère que [la défaite contre Southampton] sera un signal d'alarme pour nous. J'espère que la défaite contre Southampton sera un signal d'alarme pour nous. Si c'est le cas, c'est une bonne chose que nous pouvons retirer de ce match. Nous devons recommencer à travailler dur, être humbles car les choses ne nous viendront pas automatiquement."

City devra élever son niveau de jeu lors de son retour en Premier League samedi, Guardiola préparant ses troupes pour un derby contre le voisin Manchester United. Gundogan a ajouté sur ce match - avec les Red Devils qui connaissent une série impressionnante de forme : "Cela peut être une chance, tout de suite, d'améliorer les choses. Évidemment, le derby est le derby, c'est un jeu complètement différent. Pour nous, jouer à Old Trafford ces dernières années est un bon souvenir, ou était un bon souvenir, mais nous savons aussi que nous jouons probablement contre la meilleure équipe de United que nous avons affrontée ces dernières années, pleine de confiance, pleine d'engagement. Avec les joueurs qu'ils ont recrutés cet été, on a l'impression que ça clique en ce moment dans leur équipe, donc ça va être très difficile. Mais nous devons être prêts à relever le défi, nous devons réaliser une bien meilleure performance."

Bien qu'un peu à la traîne ces derniers temps, City est toujours qualifié pour le quatrième tour de la FA Cup, pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et ne compte que cinq points de retard sur le leader Arsenal pour la défense de son titre de Premier League.