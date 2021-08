Guimaraes remercie Lyon après son sacre olympique

Sacré champion olympique ce samedi avec le Brésil, Bruno Guimaraes n'a pas caché son plaisir d'avoir participé à la compétition.

Le Brésil a conservé son titre aux Jeux Olympiques ce samedi, cinq ans après son sacre à Rio de Janeiro, en 2016. En finale, la Seleçao est venue à bout de l'Espagne à l'issue de la prolongation grâce à un but de l'ancien bordelais Malcom après les réalisations de Cunha et Oyarzabal durant le temps règlementaire.

Ravi de ce résultat, Bruno Guimaraes a tenu à remercier son club de Lyon de l'avoir laissé s'envoler pour Tokyo, comme convenu lors de sa signature dans le Rhône en janvier 2020. Titulaire tout au long du tournoi, l'ancien joueur de l'Athletico Paranaense pouvait savourer cette médaille d'or à l'issue de la rencontre.

"C'est un rêve qui se réalise, je suis vraiment très heureux pour ça, je n'ai pas les mots. On a fait un très bon tournoi, on a contrôlé nos matches, même si notre seconde période de la finale n'a pas été bonne", a-t-il déclaré juste après le coup de sifflet final, dans des propos relayés par L'Equipe.

"J'ai mis ma présence aux Jeux dans mon contrat à Lyon, et je remercie le président Jean-Michel Aulas et Juninho. Ils ont donné leur parole, et ils l'ont tenue. C'est le plus important pour moi et je rentre dès dimanche à Lyon. Lundi, je m'entraîne au club, je n'ai pas de vacances !"

Sans son milieu de terrain, l'OL a été contraint au match nul contre Brest en ouverture de sa saison de Ligue 1 ce samedi (1-1). Les hommes de Peter Bosz avaient même concédé l'ouverture du score par l'intermédiaire d'Irvin Cardona, avant de revenir grâce à Islam Slimani, buteur sur son tout premier ballon.

Il faudra déjà faire mieux dimanche prochain pour le compte de la deuxième journée de championnat sur la pelouse d'Angers pour se lancer pleinement dans ce nouveau cycle avec le nouvel entraîneur arrivé cet été.

Privés de Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive après leur quatrième place de la saison dernière, Bruno Guimaraes et les Gones entendent bien retrouver le podium de la Ligue 1 cette saison dans un championnat toujours plus concurrentiel en haut du tableau.