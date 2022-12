"Ça aurait de la gueule", la Dream Team de Leboeuf pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France et celui de président de la FFF

Si Frank Leboeuf pense que Deschamps va rester sélectionneur des Bleus, il a une idée derrière la tête pour lui succéder.

Ancien joueur de l'équipe de France (50 sélections et 4 buts entre 1995 et 2002) et champion du monde 1998, Frank Leboeuf est devenu après sa carrière de joueur consultant mais aussi acteur.

Pour Leboeuf, l'Argentine mérite son titre

Lors d'un entretien avec le site Casinos En Ligne, Frank Leboeuf est revenu sur la finale de la Coupe du monde 2022, perdue aux tirs au but par la France. S'il est bien évidemment déçu par le résultat, il tient à rendre hommage aux Argentins : « Je suis frustré en fait. Parce que pendant une heure quinze, l'équipe de France n'a pas joué, et je pense que l'Argentine mérite son titre. Il faut être fair-play, il faut accepter que pendant trois quart du match, l'équipe de France n'a pas joué mais après c'est vrai que quand ils se sont réveillés on a eu le droit à un suspense extraordinaire. »

« Il faut rendre hommage à l'Argentine qui a fait le match qu'il fallait faire en finale mais Didier Deschamps l'a dit à la mi-temps, il y a une équipe qui joue une finale de coupe du monde et puis il y a nous on se demande ce que l'on fait la pendant au moins une heure, une heure et quart. Donc voilà, le résultat est logique après tout », a ajouté Leboeuf.

Zidane sélectionneur et Platini président de la FFF : Leboeuf en rêve

Interrogé par Casinos En Ligne sur l'avenir de Didier Deschamps, dont le contrat de sélectionneur des Bleus expire à la fin de l'année 2022, Frank Leboeuf pense qu'il va prolonger : « Pour l'instant je pense que c'est lui qui va remplacer Deschamps. Parce que je pense qu'il va continuer. Il veut gagner le championnat d'Europe avec cette équipe. Il a des joueurs très très jeunes qui sont capables de montrer déjà des qualités énormes et je pense qu'il va vouloir au moins continuer jusqu'au championnat d'Europe. »

Mais Leboeuf pense qu'après Deschamps, viendra l'heure de Zidane : « Après, il semble que la porte soit ouverte et grande ouverte pour Zinedine Zidane. Et je trouve que c'est une belle chose, qu'après Didier, ce soit Zizou et qu'avant Didier c'était Laurent Blanc. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de 1998 et des joueurs qui ont voulu embrasser cette carrière d'entraîneur. […] J'adorerais après Didier, quand Didier aura décidé d'arrêter, que Zizou prenne le relai et que Michel Platini soit président de la Fédération Française de Football. Ça aurait de la gueule. »