Guardiola : "Le talent individuel le plus proche de celui de Messi est celui de Neymar"

L'entraîneur de Manchester City a accordé une longue interview dans laquelle il a fait le point sur sa carrière et évoqué le cas de Neymar.

Pep Guardiola ne donnait pas d'interviews, mais sa stratégie personnelle a récemment changé. Il a accordé un entretien très riche à "Ara" dans lequel il a abordé des questions importantes pour lui, telles que la politique, mais aussi, bien sûr, le football.

"Neymar est un joueur extraordinaire, mais je ne sais pas, c'est comme si je revenais, serait-ce pareil, je ne suis pas pareil et je ne sais pas si Neymar le serait, mais il est très bon, personne n'en doute", a jugé Guardiola à la question d’un retour hypothétique du Brésilien au Barça.

Un peu plus tôt au cours de la même interview, il a fait l'éloge du numéro 10 du PSG. "Le talent individuel le plus proche de celui de Messi est celui de Neymar, et plus particulièrement avec la créativité dans un âge avancé", raconte-t-il en comparant le Barcelone de Luis Enrique avec le sien.



Au sujet de sa carrière, il s'est montré fier d'avoir pu démontrer certaines choses : "Ce que j’aime le plus, c’est que j’ai prouvé aux gens qui disaient que nous ne pouvions pas jouer de la même manière en ou en avaient tort. Avec Silva, Bernardo Silva, Sterling ou Agüero, qui font 1,20 mètres (rires). Nous l’avons fait. Nous n’encaissons pas beaucoup de buts et nous dominons en position. Nous avons les mêmes idées que celles que nous avions lorsque nous entraînions l’équipe de jeunes du Barça en troisième division", a indiqué le technicien, qui a remporté un triplé avec au terme de la saison passée (Premier League, , )



"Quand je gagne, je suis bon, quand je perds, je suis mauvais. C'est pareil partout, mais dans ce club, nous sommes trois ou quatre personnes à décider dans le domaine sportif, il n'y a pas le bruit de 18 membres du conseil d'administration. J'ai prolongé mon contrat parce que nous avons une équipe jeune, j'ai tout ce que je veux pour faire mon travail, je ne retournerai pas à Barcelone ou en Allemagne. Où puis-je avoir des installations aussi agréables et jouer dans une aussi belle ligue que la Premier League ?"