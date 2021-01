Guardiola croit toujours en Aguero

L'entraineur de Manchester City est certain que Sergio Aguero aura un grand impact sur la deuxième partie de la saison de son équipe.

Pep Guardiola est convaincu que Sergio Aguero aura un impact important sur la campagne de malgré son infection au Covid-19 et les blessures de la première moitié de sa saison.

L'attaquant n'a fait que cinq apparitions après s'être remis d'une opération au genou et avoir subi une blessure aux ischio-jambiers peu après son premier retour. Actuellement, il est en auto-isolement après avoir été testé positif pour le coronavirus et cela l'a contraint à rater quatre autres matches.

Mais vu qu'il reste encore toute une demi-saison à jouer, Guardiola insiste sur le fait que le joueur de 32 ans peut apporter une grande contribution - bien qu'il ne sache pas quand l'ancien joueur de l'Atletico Madrid sera de nouveau disponible.

«Je suis très optimiste. Il va nous aider dans les moments décisifs, nous offrir les buts et la différence dont nous avons besoin. Je suis tellement confiant que cela va arriver », a déclaré le manager de City avant la rencontre de mardi contre West Bromwich Albion.

Aguero, qui sera en fin de contrat à la fin de la saison et qui n'a pas encore annoncé de nouvel accord, devait faire son retour contre Birmingham en le 10 janvier. Mais vu qu'il a été absent si longtemps, Guardiola se veut prudent avec lui et ne veut pas précipiter les choses.

"Il a besoin d'être au mieux et des premiers pas pour cette qualité pour marquer un but, mais cela dépend de lui", a-t-il ajouté. "A la fin, nous le verrons à l’entraînement et sur le terrain et il est facile de se rendre compte qu’il est en forme ou non. Mais j'espère qu'il pourra nous aider avec la qualité spéciale qu'il a. C'est pourquoi il est l'un des meilleurs attaquants de tous les temps - pas seulement en - tout le temps de l'histoire du football. "

Aguero a admis avoir du mal avec les symptômes du coronavirus, mais son coach a assuré que l'attaquant commençait à se sentir mieux. "Lorsque nous lui avons envoyé un texto pendant les trois ou quatre premiers jours où il a eu du mal, il se sentait tellement fatigué, mais aujourd'hui, il a envoyé un message au staff pour leur dire qu'il se sentait beaucoup mieux. Maintenant, il doit faire un test négatif et respecter les protocoles, puis commencer à revenir ici et à bouger et voir ce qu'il ressent au jour le jour. Je ne peux pas vous dire [quand il sera de retour], je ne sais pas comment il réagira les premiers jours lorsque nous commencerons à nous entraîner."