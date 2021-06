Griezmann veut rejoindre la MLS en 2024

Antoine Griezmann sait déjà où il veut jouer après une carrière jusqu'ici entièrement passée en Espagne et ne s'en cache pas.

Au Barça depuis deux saisons, Antoine Griezmann sait déjà où il veut aller ensuite pour poursuivre sa carrière et ne s'en cache pas. Grand fans de sports US, l'attaquant de l'équipe de France reconnaît qu'il aimerait un jour remporter la MLS.

"Est-ce toujours mon souhait d’aller aux États-Unis à 32-33 ans ? Il me reste encore trois ans à tenir. Je dois faire attention à ma ligne, car à tout moment je peux glisser… Mon contrat avec Barcelone court jusqu’en juin 2024 et après je pense que ce sera le bon moment pour partir aux États-Unis", révèle l'intéressé dans un entretien au Figaro.

"J’adore ce pays, cette culture, la NBA et l’envie de découverte me guide, mais j’ai aussi une famille à bouger. J’aimerais bien terminer ma carrière là-bas mais en étant bon sur le terrain et remporter la MLS, pas débarquer avec plus rien dans les jambes et ne ressembler à rien sur le terrain. Ça n’aurait aucun sens."

En attendant le n°7 des Bleus a d'autres objectifs, à commencer par l'Euro, que l'équipe de France rêve de remporter, trois ans après son sacre mondial en Russie. Les hommes de Didier Deschamps défient la Hongrie ce samedi pour leur deuxième match dans la compétition après avoir battu l'Allemagne, mardi pour leur entrée en lice.

Une équipe de France avec laquelle Griezmann aimerait également disputer - et remporter - les Jeux Olympiques à domicile, dans trois ans, à Paris. Alors que Sylvain Ripoll peine à constituer sa liste pour cet été à Tokyo, de nombreux joueurs seront candidats pour en être à la maison.

L'article continue ci-dessous

"Bien sûr. Ce serait l’un de mes plus beaux rêves, assure Griezmann, interrogé sur sa volonté de disputer cette Olympiade. Vous imaginez, porter le maillot de l’équipe de France, à Paris, aux Jeux olympiques, pour un rendez-vous planétaire…Cela file des frissons.

"Après, je ne maîtrise pas tous les paramètres entre le club où je serai, la sélection, les questions de calendrie. Mais ce rendez-vous fait clairement partie des objectifs."

Pour rappel, chaque sélection n'a le droit de faire appel qu'à trois joueurs âgés de plus de 23 ans pour le tournoi olympique, et Griezmann devrait donc prendre l'une de ces trois places pour pouvoir être inscrit sur la liste.