Griezmann ou Dembélé titulaire contre l’Espagne ? Deschamps a pris sa décision

Didier Deschamps a tranché sur qui d’Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sera titulaire face à l’Espagne, mardi.

L’Equipe de France affronte mardi, l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024. Un match qui ressemble à une opposition de styles entre la meilleure défense et la meilleure attaque de la compétition. Désireux de limiter les velléités offensives de la Roja, Didier Deschamps a pris une décision importante sur son onze entrant. Si la question de la titularisation d’Antoine Griezmann ou d’Ousmane Dembélé était encore d’actualité, le sélectionneur français a finalement tranché entre les deux, ce lundi.

Deschamps prend ses responsabilités avant d’affronter l’Espagne

Le premier choc des demi-finales de l’Euro sera entre l’Equipe de France, mardi. Un match qui risque d’être tendu entre deux équipes aux différents styles. Si les Bleus sont la meilleure défense du tournoi, il faudra bien plus qu’une solidité défensive pour éjecter la Roja de la compétition. Ainsi, les hommes de Didier Deschamps devront afficher un visage beaucoup plus reluisant sur le plan offensif face aux Espagnols. Ce qui explique les choix décisifs du sélectionneur tricolore dans son onze qui concernent notamment Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.

Pas de changements en défense

Comme face au Portugal lors du tour précédent, l’Equipe de France devrait évoluer dans un système de 4-3-3. C’est le schéma qui se dessine même si Didier Deschamps a essayé de brouiller les pistes lors de l’entrainement du jour, comme à son habitude. Satisfait des prestations de sa défense depuis le début de la compétition, le sélectionneur français ne devrait rien changer dans ce secteur. Ainsi, Mike Maignan devrait tenir sa place dans les buts tout comme Jules Koundé, à droite, Théo Hernandez à gauche ou encore Dayot Upamecano et William Saliba dans l’axe de la défense.

L'article continue ci-dessous

Getty

Deschamps a fait son choix entre Griezmann et Dembélé

Dans l’entrejeu, le trio titulaire – N’Golo Kanté, Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot – devrait être à nouveau aligné avec le retour de suspension du dernier cité. C’est en attaque surtout que Didier Deschamps était attendu pour sa compo. Comme annoncé dimanche, le sélectionneur français souhaite s’appuyer sur des attaquants de rupture pour exploiter les espaces laissés libre par l’Espagne, mardi. Une décision qui pousserait Antoine Griezmann sur le banc des remplaçants. Auteur d’une entrée intéressante face au Portugal, c’est Ousmane Dembélé qui profiterait de ce choix tactique. L’ailier du PSG devrait démarrer sur le côté droit de l’attaque, accompagné de Kylian Mbappé à gauche et de Randal Kolo Muani, en pointe.

La compo probable des Bleus contre l'Espagne :

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez – Kanté, Tchouameni, Rabiot – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé