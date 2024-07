Espagne - France : Rodri révèle le secret de la Roja

Le milieu de terrain de l’Espagne, Rodri, a révélé lundi, le secret de la Roja avant la demi-finale contre la France, mardi.

L’Espagne et l’Equipe de France seront aux prises mardi, en demi-finale de l’Euro 2024. En marge de cette rencontre, Rodri était face aux médias ce lundi tout comme Didier Deschamps, Adrien Rabiot ou encore, Luis De La Fuente, plus tôt dans la journée. Occasion saisie par l’international espagnol pour révéler le secret de la Roja.

Rodri prévient l’Equipe de France

Alors qu’on ne l’attendait à ce niveau avant le début de la compétition, l’Espagne est bien présente dans le dernier carré de l’Euro. Il ne reste qu’une marche à franchir pour la Roja pour atteindre à la finale. Et si l’Equipe de France reste un adversaire très redoutable, Rodri pense que les Espagnols ont toutes les armes pour battre les Bleus.

« On a des joueurs capables de faire la différence de l'extérieur de la surface et ça sera utile face à une sélection qui occupe si bien la surface. Si le match va dans le sens auquel je pense, qu'ils attendent un peu en bloc, ça sera une solution », lance le milieu de terrain de Manchester City avant de tacler les détracteurs du style de jeu des Bleus. « Je ne vois pas le football dans ce sens-là. Ils sont en demies, à partir du moment où ils sont là, peu importe ce que tu fais, ça ne compte pas. On veut se concentrer sur notre football et pas ce qu'ils font », poursuit-il.

Rodri donne des indices sur la force de l’Espagne

L’Espagne est la seule équipe à prendre neuf points sur neufs possibles lors des phases de poules. Depuis, la Roja a enchainé avec des victoires contre la Géorgie (4-1) en 8es et contre l’Allemagne (2-1, après prolongations) en quart de finale. En outre, l’Espagne affiche un niveau impressionnant pour une équipe qui n’était qu’un outsider avant l’Euro. A 24 heures d’affronter l’Equipe de France, Rodri a révélé fait ce qui fait la force des triples champions d’Europe (1964, 2008, 2012).

« Si je te le dis... On voit une équipe très verticale, avec des joueurs très versatiles, qui donnent beaucoup d'options. On a eu plusieurs scénarios selon les matchs durant cet Euro et on a su s'adapter. Défendre, remonter au score, alourdir l'écart... L'Espagne est une équipe très complète », explique l’ancien joueur de l’Atlético Madrid.