Espagne - France : Deschamps va écarter un cadre !

Le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, va se passer d’un cadre pour le choc contre l’Espagne, mardi prochain.

Trois ans après une élimination aux tirs au but en 8es de finale de l’Euro face à la Suisse, l’Equipe de France est à un pas de la finale de la compétition. Les Bleus se sont offerts le scalp du Portugal en quart de finale au bout d’une séance de tirs au but qui sourit enfin aux hommes de Didier Deschamps. Les vice-champions du monde affronteront mardi prochain, l’Espagne en demi-finale pour une place en finale. Un choc que ne devrait pas débuter un cadre de l’Equipe de France.

Deschamps réagit à la menace offensive de l’Espagne

C’est un paradoxe moins préoccupant pour l’Equipe de France pour le moment. Alors qu’ils peinent à faire trembler les filets (1 but, 2 CSC), les Bleus affichent une impressionnante solidité défensive et n’ont encaissé qu’un seul but sur penalty. Mais l’adversité sera encore plus forte en demi-finale avec une équipe d’Espagne emmenée par un très grand collectif et ses flèches Lamine Yamal et Nico Williams sur les côtés. Ce qui a obligé Didier Deschamps à prendre des mesures importantes pour le choc face à la Roja.

Antoine Griezmann écarté pour Espagne – France

Suspendu face au Portugal pour cumul de cartons, Adrien Rabiot devrait retrouver sa place de titulaire face à l’Espagne. A en croire les informations de L’Equipe, Didier Deschamps devrait repasser à un 4-3-3 contre les hommes de Luis De La Fuente. Si le trio du milieu est connu avec Kanté, Tchouameni et Rabiot, le sélectionneur français aurait fait un choix fort en attaque. Deschamps souhaiterait s’appuyer notamment sur des attaquants de rupture face à la Roja. Une décision qui devrait pousser Antoine Griezmann sur le banc des remplaçants.

C’est Ousmane Dembélé qui aurait les faveurs de l’ancien coach de l’OM pour débuter sur le côté droit de l’attaque aux côtés de Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani qui devrait être reconduit. Si cela se confirme, ce serait un coup dur pour Antoine Griezmann qui n’avait plus été n'avait plus été remplaçant avec la France lors d'un match à élimination directe d’un tournoi majeur depuis les 8es de finales du Mondial 2014 face au Nigéria (2-0).