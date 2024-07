Espagne - France : La nouvelle réponse lunaire de Deschamps sur le jeu des Bleus

Didier Deschamps a encore lâché une réponse cinglante sur le jeu des Bleus à la veille du choc Espagne - France.

L’Equipe de France sera aux prises avec l’Espagne, mardi à l’occasion des demi-finales de l’Euro 2024. En marge de ce choc, Didier Deschamps était présent en conférence de presse ce lundi à l’instar d’Adrien Rabiot. Le sélectionneur français a profité de l’occasion pour faire une nouvelle mise au point sur le style de jeu des Bleus.

Didier Deschamps explique la méforme de Kylian Mbappé

L’Equipe de France est certes en demi-finale de l’Euro, mais elle a toujours du mal à faire trembler les filets. Les Bleus n’ont marqué qu’un but sur penalty et ont bénéficié de deux contre son camp. S’il y a un homme qui symbolise cette sécheresse de buts, c’est bien Kylian Mbappé. Moins en forme depuis le début du tournoi, le capitaine de l’Equipe de France a même été remplacé en prolongations face au Portugal en quart de finale alors que la séance de tirs but était imminente. Interrogé sur ce choix, Didier Deschamps a avoué que Mbappé était épuisé et qu’il fallait le ménager.

« Il sortait de 110 minutes, c'était déjà compliqué pendant la prolongation. Ça ne sert à rien qu'il reste sur le terrain avec de mauvaises sensations. On a tout fait pour qu'il récupère, je suis persuadé qu'il est à fond depuis le départ. Ce n'est pas lié qu'au dernier match, tout ce qu'il a eu avant, avec la fin de saison, un problème de dos, le traumatisme qu'il a eu (au nez). Ça aurait pu s'arrêter pour lui. Il faut digérer, s'habituer aux nouvelles conditions. Il fera tout pour être maximum », explique le sélectionneur tricolore.

La réponse cinglante de Deschamps sur le style de jeu de Bleus

En plus d’une maladresse chronique face au but, les Bleus ne produisent pas un jeu flamboyant. Ce qui ne devrait pas surprendre puisque Didier Deschamps a toujours priorisé les résultats au beau jeu. Pourtant, l’Equipe de France continue d’essuyer des critiques sur son style de jeu, jugé ennuyant par plusieurs observateurs. Interrogé à nouveau sur ce sujet par un journaliste, l’ancien coach de l’OM a invité ses détracteurs à boycotter les matchs des Bleus si leur jeu ne leur plait pas.

« Si vous vous ennuyez, regardez autre chose ! Vous n'êtes pas obligés ! C'est un Euro particulier, où c'est très difficile pour tout le monde. Le nombre de buts est largement inférieur à ce qu'il a pu être par le passé. On a la capacité de partager des émotions, de rendre les Français heureux avec les résultats qu'on a pu obtenir, dans une période compliquée en France. Si les Suédois s'ennuient, ça n'a pas trop d'importance pour moi (rire) », lâche Didier Deschamps.