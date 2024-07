Espagne - France : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Espagne affronte l’Espagne, mardi, en demi-finale de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

L’Euro 2024 est à quelques jours de son épilogue. Démarrée le 14 juin dernier en Allemagne, la compétition va prendre fin dans une semaine, soit le 14 juillet. Mais avant, place aux demi-finales qui se dérouleront ces mardi et mercredi. La première va opposer demain, l’Equipe de France à l’Espagne, une des meilleures équipes de cette édition du tournoi continental.

L’Espagne et la France à la quête d’une nouvelle gloire

Alors qu’elle a commencé la compétition avec le statut d’outsider, l’Espagne est la nouvelle menace de cet Euro. Trois ans après son élimination en demi-finale face à l’Angleterre, la Roja va tenter d’accéder à la finale cette fois-ci. Une tâche qui serait moins compliquée si les Espagnols continuent sur la lancée de leurs prestations depuis le début du tournoi. Emmenée par un grand collectif et ses deux flèches, Lamine Yamal et Nico Williams sur les côtés, la Roja a toutes les armes pour éliminer un nouveau favori après avoir sorti l’Allemagne en quart de finale. Cependant, l’armada offensive a sur son chemin cette fois-ci, la meilleure défense de l’Euro qui n’est autre que la France.

Un jeu ennuyant certes mais les Bleus continuent de progresser dans cette compétition. Un an et demi après une défaite en finale du Mondial 2022 face à l’Argentine, l’Equipe de France est aux portes d’une nouvelle finale d’un tournoi majeur. Cette fois-ci, les Bleus souhaitent faire tout pour offrir à Didier Deschamps son premier Euro. Par contre, avec une équipe d’Espagne très dangereuse, la France devra rehausser encore plus son niveau et retrouver surtout son efficacité devant les buts.

Horaire et lieu du match

Espagne – France

Demi-finale – Euro 2024

Lieu : Fussball Arena Munich

A 21h française

Les compos probables du match Espagne - France

Espagne : Simon - Navas, Nacho, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian Ruiz - Yamal, Dani Olmo, Williams - Morata

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez – Kanté, Tchouameni, Rabiot– Dembélé – Thuram, Mbappé

Sur quelle chaîne suivre le match Espagne - France ?

La rencontre entre l’Espagne et l’Equipe de France sera à suivre ce mardi 09 juillet 2024 à partir de 21h sur TF1 et sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.