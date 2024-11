"Griezmann est le...", Raymond Domenech dézingue l'ancien Bleu

Raymond Domenech est sans pitié avec Antoine Griezmann après son match avec l’Atlético contre le PSG, mercredi soir, en Ligue des champions.

L’Atlético de Madrid était en déplacement au Parc des Princes, mercredi soir, dans le cadre du match de la quatrième journée de la phase de ligue de la nouvelle version de la Ligue des champions. Une rencontre remportée par Antoine Griezmann et ses partenaires, qui s’étaient imposés devant les Franciliens (1-2). Mais l’ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, a été trop dur avec l’ex-avant-centre de l’équipe de France, qui venait de prendre sa retraite.

Raymond Domenech allume Griezmann

Nouvellement retraité, Antoine Griezmann a fait son retour en France, notamment au Parc des Princes où il a joué en septembre dernier avec les Bleus contre l’Italie (1-3). Titulaire face au PSG, l’ancien du Barça a disputé toutes les minutes imparties à la rencontre. Mais pour Raymond Domenech, le meilleur passeur des Bleus n’aurait pas livré une belle copie. A l’en croire, Didier Deschamps ne devrait pas avoir de regrets en raison de la retraite internationale du natif de Mâcon.

« Au vu de ce match PSG / Atlético on se dit que la retraite internationale de Griezmann n’est finalement pas une mauvaise nouvelle pour DD. PSG / Atlético comment peut-on sortir Alvarez qui est un poison permanent et laisser Griezmann qui est le fantôme de lui-même », a indiqué l’ancien coach de l’OL et du FC Nantes sur son compte X (anciennement Twitter), mercredi soir.

L'article continue ci-dessous

Mais Griezmann lui aura fermé la bouche plus tard avec sa passe décisive sur le but victorieux des Colchoneros contre le Paris Saint-Germain (90+3e).